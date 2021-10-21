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Fenerbahçe-Royal Antwerp maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe-Royal Antwerp maçının ardından

21.10.2021 22:36
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Royal Antwerp'in teknik direktörü Brian Priske, ikinci yarıda kendi oyunlarını gösterdiklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Royal Antwerp'in teknik direktörü Brian Priske, ikinci yarıda kendi oyunlarını gösterdiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Priske, maça güzel bir golle başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha sonrasında üst üste penaltılar geldi. İkinci yarı kendimizi topladığımızı ve oyunumuzu oynadığımızı düşünüyorum. Biraz daha farklı oynayabilseydik ikinci yarı 3 puanı alabilirdik. Penaltıları doğru bulmuyorum, yanlış kararlar verildiğini düşünüyorum ama hakeme saygı duymak gerekiyor. Sonuçta bu futbol, bireysel hatalardan oluşan bir spor. Bireysel hatalara çok odaklanıp tüm takımın moralini bozamam. Üç maçta bu takımlarla savaşabileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Evimizde oynanacak maçlarda 6 puan toplayarak grupta dişimizi göstereceğiz."

Ülker Stadı, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Royal Antwerp maçının ardından - Son Dakika Spor


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