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Formula 1 İstanbul Grand Prix'i, Tivibu ekranlarında olacak - Son Dakika

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i, Tivibu ekranlarında olacak

07.10.2021 10:55
Formula 1 İstanbul Grand Prix'i, Tivibu ekranlarında olacak

Dünyanın önemli motor sporları organizasyonlarından olan Formula 1, Intercity İstanbul Park'a geri dönüyor.

Dünyanın önemli motor sporları organizasyonlarından olan Formula 1, Intercity İstanbul Park'a geri dönüyor. Formula 1 İstanbul Grand Prix'i heyecanı dijital televizyon platformu Tivibu'da seyirciyle buluşacak.

Bu sezon önemli bir şampiyonluk mücadelesine sahne olan Formula 1, tekrar İstanbul'a geliyor. Inter City İstanbul Park'ın ev sahipliğindeki Formula 1 İstanbul Grand Prix'i, 8-9-10 Ekim tarihlerinde S Sport üzerinden Tivibu kullanıcılarıyla buluşacak.

8 Ekim'de başlıyor

Max Verstappen ile son 4 sezonun şampiyonu Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesine sahne olacak 2021 sezonunda, İstanbul Grand Prix'i heyecanı 8 Ekim Cuma, antrenman turları ile başlıyor. 9 Ekim Cumartesi yapılacak sıralama turlarının ardından ise 10 Ekim Pazar, İstanbul Grand Prix'i koşulacak. Ünlü 8. virajıyla Formula 1 takviminin önemli adresi İstanbul Grand Prix'i, motor sporları tutkunlarını bekliyor. - İSTANBUL

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i, Tivibu ekranlarında olacak

İstanbul Park, Grand Prix, Formula 1, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Formula 1 İstanbul Grand Prix'i, Tivibu ekranlarında olacak - Son Dakika Spor


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