Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Bitime 2 maç kala en yakın takipçisi Romanya 'nın (13 puan) 8 puan önünde ilk sırada yer alan Almanya, Katar 2022'ye katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.

Gruptaki diğer mücadelelerde Hollanda , sahasında Cebelitarık 'ı 6-0 yendi. ?????? Norveç ise seyircisi önünde oynadığı Karadağ müsabakasını 2-0 kazandı.

Katar 'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerdeki E, G, H ve J gruplarında 11 karşılaşma oynandı.

En çok kullanılan 5 Türk kripto para borsasından biri olan Coinzo faaliyetlerine son verdi