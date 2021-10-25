Stat: Vodafone Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne
Goller: Dk. 35 Cicaldau (Galatasaray), Dk. 39 Larin (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 41 Ghezzal (Beşiktaş)
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
10. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
20. dakikada Larin'in ara pasında Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Teixeira, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
31. dakikada Cicaldau'nun serbest vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.
35. dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Cicaldau, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
39. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Umut'un soldan ortasında altıpasta Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Kaynak: AA
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