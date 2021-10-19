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Futbol turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Çınar yaptı - Son Dakika

Futbol turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Çınar yaptı

19.10.2021 16:33
Futbol turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Çınar yaptı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 'Cumhuriyet Kupası' Futbol Turnuvası düzenledi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 'Cumhuriyet Kupası' Futbol Turnuvası düzenledi. Turnuvanın başlama vuruşunu yapan Başkan Çınar, dereceye giren takımları tebrik etti.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetlerinin 2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan Cumhuriyet Kupası' Futbol Turnuvası 2007 ile 2012 doğumlu futbolculardan oluşan 14 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Turnuvaya katılan takımların antrenörleri ve futbolcularıyla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, başarı dileklerini ilettikten sonra turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu yaptı.

Gençlerle kısa süre futbol oynayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yıl 98'nci yıl dönümü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gençlerle sportif bir aktivitede bir araya geldiklerini söyledi.

Gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek faaliyetlerini bir yenisini daha eklediklerini vurgulayan Çınar, " 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı öncelikle kutluyorum. Bu güzel vatanı bizlere emanet eden ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğrunda hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum. Belediye olarak ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına destek verebilmek adına 14 takımın katılımıyla güzel bir futbol turnuvası düzenledik. Heyecanlı ve çekişmeli geçen maçların ardından dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Başkan Çınar, gençlik ve spor yılı olarak ilan ettikleri 2021 yılındaki sportif etkinliklerle sağlıklı nesillerin yetişmesine çok önemli destekler sunduklarını hatırlatırken, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, " Ülkemizin, milletimizin ve vatanımızın geleceği sizlersiniz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta geleceğimizi emanet edeceğimiz siz değerli gençlerimizin en güzel şekilde yetişmeniz için her türlü yatırımı ve imkanı sizlerin hizmetine sunuyoruz. Sizlerin enerjik, dinamik ve sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmanız için yeni spor tesisleri inşa ediyoruz, eğitim faaliyetlerine ve kurslarımıza devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurarak sizlere yönelik etkinliklerimizin ve yatırımlarımızın sayısını artırdık.16 farklı branşta 4 bini lisanlı olmak üzere 18 bine yakın gencimize yönelik güzel aktiviteler yapıyoruz, inşallah hem branş hem de lisanslı sporcu sayımızı artıracağız. Her alanda spor, her gün spor ve daima dinamik bir hayat anlayışından yola çıkarak hem sizlere hem de tüm vatandaşlarımıza yönelik sportif hizmetlerimizi yeni projelerle yaygınlaştırıyoruz. İki gün süren turnuvamızda bu etkinliklerimizin bir parçasıdır, sizin gibi genç yeteneklerimizi burada görmek bizi mutlu ediyor. Bizim temel amacımız; sizin en güzel şekilde hayata hazırlanmanızdır, kötü alışkanlıklardan uzak tutup hayatınıza spor ve sosyal faaliyetlerle yön vermenize rehberlik etmek, yol göstermektir. İlçemizin dört bir tarafındaki spor yatırımlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizle her zaman yanınızda olan ve olmaya devam edecek olan bir Yeşilyurt Belediyesi olduğunu asla unutmayın. Futbol, yüzme, tenis, basketbol, voleybol, masa tenisi, güreş, tekvando, kıck-boks ve tüm spor dallarında en güzel hizmetleri sunarak, sizin gibi pırıl pırıl gençlerimizin yanındayız. Parklarımızda yürüyüş, bisiklet ve aktivite alanları oluşturup sizlere yeni etkinlikler alanları sunuyoruz.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediğimiz bu turnuvada emeği geçen herkesi kutluyorum, sizlere de bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı..

İki gün süren karşılaşmaların ardından 2007-2008 ile 2009-2010 yaş kategorisinde Malatya City, 2011-2012 yaş kategorisinde ise Yeşilyurt Belediyespor şampiyon oldu. Dereceye giren takımların ödülleri 28 Ekim 2021 Perşembe günü Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde düzenlenecek törenle takdim edilecek. - MALATYA

Futbol turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Çınar yaptı
Futbol turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Çınar yaptı
Futbol turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Çınar yaptı
Futbol turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Çınar yaptı

Cumhuriyet, Yeşilyurt, Futbol, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Futbol turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Çınar yaptı - Son Dakika Spor


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