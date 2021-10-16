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Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi - Son Dakika

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi

16.10.2021 23:20
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi

Galatasaray Kulübü'nün 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Galatasaray Kulübü'nün 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Galatasaray Kulübü'nün koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapılırken, basın mensupları veya misafirler alınmadı. Yapılan oylama sonucunda Metin Aslan, oy birliğiyle Galatasaray'da Genel Kurul Divan Başkanı olarak seçildi. Sarı-kırmızılılarda eski başkan Mustafa Cengiz ile yönetiminin görev yaptığı 2019 yılının mali ve idari ibra oylamasının oy birliği ile kapalı olarak yapılması kararlaştırıldı. Toplantıya rahatsızlığı bulunan eski başkan Mustafa Cengiz katılmazken, dönemi görüşülecek yönetim kurulundan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Okan Böke ve Dorukhan Acar katıldı. 4 masadaki 8 sandıkta toplamda 636 oy kullanılırken sandıklardan mali olarak 306 ibrasızlık, 310 ibra ve 20 çekimser oy çıktı. İdari olarak ise 384 ibrasızlık, 247 ibra, 4 çekimser ve 1 iptal oy çıktı. Bu sonuçların ardından  Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

OKAN BÖKE: BUNDAN SONRAKİ YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARDA DİKKATE ALACAĞIZSonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Okan Böke, "İdari açıdan başaramadık. Mali açıdan ibra olduk. 2019 yılında nasıl çalıştıysak 2020'de de aynı şekilde çalışmıştık. Verdiğiniz karardan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaptığımız çalışmalarda dikkate alacağız" dedi.ABDURRAHİM ALBAYRAK: İNANIYORUM Kİ MALİ YÖNDEN İBRANIZ BÜTÜN GALATASARAYLILARI MUTLU ETMİŞTİR

Abdurrahim Albayrak ise yaptığı açıklamada, "Hepinize teşekkür ediyorum. Mali yönden ibra ettiniz. Yönetim olarak hatalarımızı gördünüz ibra etmediniz. Saygı ile cevap veriyorum. Başka Galatasaray yoktur. İşte hepimizin gönül verdiği sarı-kırmızı renkler. İnanıyorum ki mali yönden ibranız bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.


Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi

Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz, Koronavirüs, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi - Son Dakika
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