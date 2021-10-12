Üye Girişi
Görme engelli milli haltercilerin "paralimpik" bekleyişi - Son Dakika

Görme engelli milli haltercilerin "paralimpik" bekleyişi

12.10.2021 12:33
Görme engelli milli haltercilerin

Branşlarının paralimpik olmasını umutla bekleyen görme engelli halterciler, Türkiye'yi temsil ederek "devlet sporcusu " unvanı almak istiyor.

Branşlarının paralimpik olmasını umutla bekleyen görme engelli halterciler, Türkiye'yi temsil ederek "devlet sporcusu " unvanı almak istiyor.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 23-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası öncesi çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Türkiye Görme Engelliler Halter Milli Takımı'nın teknik direktörü Ersin Akyüz, bu branşın Paralimpik Oyunları'na eklenmesini umutla beklediklerini ifade etti.

Devletin kendilerine çok iyi imkanlar sağladığını dile getiren Ersin Akyüz, Türkiye'yi temsil edip dereceler elde etmek için çalışan sporcularına, okullarını bitirdiklerinde iş bulma açısından öncelik tanındığını, bu sayede kimseye bağımlı olmadan çalışmayı ve sosyalleşmeyi öğrendiklerini dile getirdi.

Sporcuların milli formayı giyerek başarılar elde ettiğini, uluslar arası organizasyonlarda yarışarak Türk bayrağını dalgalandırdığını vurgulayan Akyüz, "teşvik amaçlı ödül" konusuna değinerek, "Çok fazla ödül olmadığı için bazen bu spora sıcak bakılmayabiliyor. Yaptığımız spor paralimpik branş olduğu takdirde, sporcularımız 'devlet sporcusu' unvanı kazanıyor. Bunun yanında ödülleri oluyor. Birçok hakka sahip olunabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kanat: "Beklentimiz en azından bir devlet sporcusu unvanı almak"

Halter sporunu gönüllü yaptığını söyleyen doğuştan görme engelli 42 yaşındaki Döndü Kanat, beklentilerinin yeterince karşılanmadığından yakındı.

"Teşvik ödülü" gibi yüreklendirici unsurların eksikliğinden bahseden Kanat, Türkiye'de bu branşta çok fazla iddialı kişinin olmamasını, maddi kazanç eksikliğine bağladı.

"Bizim beklentimiz en azından bir devlet sporcusu unvanı almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diyen Kanat, ülkesi için mücadeleye sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.

Kanat, milli takım kamplarında odasını takım artakadaşı Meltem Tırıklı ile paylaşıyor. Kanat ve Tırıklı'ya muhabbet kuşları "Bıcırık" ve "Paşam" da eşlik ediyor.

Galip: "Bayrağımızı dalgalandırmak benim için en büyük ödül"

Milli Takımı sporcusu 50 yaşındaki Ömer Galip, bu kategoride halter sporunu ilk yapan ve ilk altın madalya kazanan sporculardan.

"Bu sporda son 8 yıl üst üste dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran sporcuyum." ifadesini kullanan Galip, halterde akademik olarak da kendisini geliştirmek istiyor.

Görme engelliler halter branşının paralimpik kategoriye dahil edilmediğini belirten Galip, "Branşın paralimpik kategoriye alınması yolunda çalışmalar var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bu olduğu takdirde de kanımın son damlasına kadar tabii ki ülkemin bayrağını dalgalandıracağım. Ödül almamama rağmen severek yaptığım bir branş. Yurt dışında diğer ülke insanlarına İstiklal Marşı'mızı dinletmek, bayrağımızın önünde saygı duruşunda bulundurmak benim için en büyük ödül." diye konuştu.

Hayran: "Bu şerefin verilmesini rica ediyoruz"

Milli sporculardan Dursun Hayran'ın, halterin yanı sıra judo, atletizm, gülle atma, cirit atma, disk atma gibi branşlarda da Türkiye şampiyonlukları var.

Görme engelliler halter branşında düzenlenen ilk Türkiye Şampiyonası'nda ikincisi olan ve daha sonra kırdığı Türkiye rekorunu bir daha kimseye bırakmayan Hayran, branşın sürekli kan kaybetmesinden şikayetçi.

"Bu branşta şeref maaşı olmaması, ilginin düşük kalmasında en büyük etken." ifadesini kullanan Dursun, şu görüşlerini aktardı:

"Şeref maaşı olmayınca, ödül de çok az olunca, görme engelli bireyler hep kaçıyor. Onun için talebim birçok branşta olduğu gibi şeref maaşının bizlere de verilmesi. Biz de bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Biz de İstiklal Marşı'mızı dinletiyoruz. Şeref maaşı verilmezse, ödül ile desteklenmezse, bu branşı kaybedebiliriz. İstiklal Marşı'mızı okutup, yabancıları esas duruşa geçirmemiz için devletimizin bundan haberdar olmasını rica ediyorum."

Albinizm hastası görme engelli tek halter sporcusu

Şehmuz Çevik, albinizm (albino) hastası görme engelli tek halter sporcusu konumunda.

Milli Eğitim Bakanlığında çalışan ve Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde eğitimine devam eden Çevik, Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Türkiye şampiyonluğunu son 5 yıldır kimseye bırakmayan Şehmuz Çevik, dünya rekoru kırarak şampiyonu olmayı hedefliyor. Çevik'in de beklentisi, görme engelliler halter branşının paralimpik olması ve elde ettikleri başarılar sonrası kendilerine "devlet sporcusu" unvanının verilmesi.

Görme engelli milli haltercilerin paralimpik bekleyişi
Görme engelli milli haltercilerin paralimpik bekleyişi
Görme engelli milli haltercilerin paralimpik bekleyişi
Görme engelli milli haltercilerin paralimpik bekleyişi
Görme engelli milli haltercilerin paralimpik bekleyişi

Görme Engelli, Türkiye, Halter, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Görme engelli milli haltercilerin 'paralimpik' bekleyişi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde 12:27 WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu 12:19 Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 12:09 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti
10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor 11:48 10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı 11:36 İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti 11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti
Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu 11:12 Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş 11:07 Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş

Son Dakika Haberleri
12:38 Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem
12:27 WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde
12:20 Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu
12:18 Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu
12:16 Profesör, meme kanserinde risk grubundaki meslekleri sıraladı: Hostesler ilk sırada
12:12 Squid Game'de dikkat çeken ayrıntı! Yönetmen Trump'un ABD'yi yönetim şeklini örnek aldığını söyledi
12:09 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti
11:53 Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var
11:36 Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti
11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti
Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem         
12:38
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Squid Game'de dikkat çeken ayrıntı! Yönetmen Trump'un ABD'yi yönetim şeklini örnek aldığını söyledi Squid Game'de dikkat çeken ayrıntı! Yönetmen Trump'un ABD'yi yönetim şeklini örnek aldığını söyledi         
12:12
Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var         
11:54
Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti         
11:36
Ekspertiz firmasının raporu 20 bin liralık masraf yarattı! Sağlam raporu sonrası aracın motor yaktığı ortaya çıktı Ekspertiz firmasının raporu 20 bin liralık masraf yarattı! Sağlam raporu sonrası aracın motor yaktığı ortaya çıktı         
11:32
Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin         
11:16
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi         
10:57
Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti         
10:44
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 12:54:17. #1.12#
SON DAKİKA: Görme engelli milli haltercilerin "paralimpik" bekleyişi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement