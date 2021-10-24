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Guti Hernandez ve Samuel Eto'o, Türk futbolseverlerle buluştu - Son Dakika

Guti Hernandez ve Samuel Eto'o, Türk futbolseverlerle buluştu

24.10.2021 18:00
Guti Hernandez ve Samuel Eto'o, Türk futbolseverlerle buluştu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geldği "El Clasico" maçı kapsamında, Samuel Eto'o ve Guti Hernandez'in katılımıyla İstanbul'da özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geldği "El Clasico" maçı kapsamında, Samuel Eto'o ve Guti Hernandez'in katılımıyla İstanbul'da özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

La Liga Türkiye Temsilciliğinin Bomontiada Babylon'da düzenlediği etkinliğe katılım hakkı elde eden futbolseverler ve medya mensupları, iki eski efsane futbolcuyla "El Clasico" öncesi bir araya geldi.

Katılımcılar, La Liga elçileri Guti Hernandez ve Samuel Eto'o ile tanışma fırsatı yakaladı ve tüm davetlilerle birlikte El Clasico'nun heyecanını yaşadı.

Etkinlikte, kariyerinde 17 "El Clasico" maçına çıkan Guti ile rekabette 8 maçta 4 gol atan Eto'o, Türk futbolseverlerle buluştu.

Guti ve Eto'o soruları yanıtladı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan ve bir dönem siyah-beyazlı kulüpte yardımcı antrenörlük de yapan Guti Hernandez, "El Clasico"daki birçok oyuncu ile daha önce oynama fırsatı yakaladığını söyleyerek, "Çok değerli futbolcular ile birlikte oynama fırsatım oldu ama Cristiano Ronaldo ile oynamak çok keyifliydi. kendisinden çok şey öğrendim." dedi.

Beraber oynadığı ve kendisi adına en çok iz bırakan futbolcu için Eto'o, "Leonel Messi diyeceğim. Bende en çok iz bırakan futbolcu Messi oldu." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Barcelona, Inter, Chelsea gibi önemli takımlarda forma giyip, 4 kez yılın Afrikalı futbolcusu seçilen ve Türkiye'de Antalyaspor ile Konyaspor'da oynayan yıldız oyuncu Samuel Eto'o, "El Clasico'da Real Madrid'te sevdiğim bir oyuncu var; Karim Benzema. Umarım bugün o gol atmaz. Barcelona'da da Memphis Depay'ı çok severim." diye konuştu.

El Clasico'da uzun bir aradan sonra iki dünya yıldızı Ronaldo ve Messi'nin olmaması hakkında Guti, "Ronaldo ve Messi yok ama El Clasico her zaman dikkat çekici." şeklinde görüş belirtti.

Real Madrid'de Benzema'yı ön plana çıkaran Guti, Barcelona'nın ise öne çıkan bir oyuncu arayışında olduğunu söyledi.

Yarın oynanacak Beşiktaş- Galatasaray maçı hakkında da konuşan Guti, "Türkiye'deki derbi umarım iyi geçer. Her iki takım için de maçın iyi geçmesini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eto'o ise, "Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum" dedi.

Guti hakkında konuşan Eto'o, "Alt yapıda beraber oynadık. Basit ama o kadar da iyi oynayan bir oyuncuydu. Kaliteli bir futbolcuydu. Bence futbol camiasında yeterince değeri anlaşılamadı." ifadelerini kullandı.

Guti Hernandez ve Samuel Eto'o, Türk futbolseverlerle buluştu
Guti Hernandez ve Samuel Eto'o, Türk futbolseverlerle buluştu
Guti Hernandez ve Samuel Eto'o, Türk futbolseverlerle buluştu
Guti Hernandez ve Samuel Eto'o, Türk futbolseverlerle buluştu
Guti Hernandez ve Samuel Eto'o, Türk futbolseverlerle buluştu

Guti Hernández, El Clasico, Samuel Eto, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Guti Hernandez ve Samuel Eto'o, Türk futbolseverlerle buluştu - Son Dakika Spor


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