Hamilton güç ünitesini değiştirdi, 10 sıra grid cezası aldı

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle Türkiye Grand Prix'sinde 10 sıra grid cezası aldı. Hamilton 1. antrenman seansında 1: 24.178'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.

Formula 1'de şampiyonluk adaylarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın aracında motor değişikliği yaşandı. Mercedes, Türkiye Grand Prix'si öncesinde kalan yarışlarda motor sorunu yaşamamak için Hamilton'ın aracında güç ünitesi değişikliğine gitti ve yarışlarda 10 sıra grid cezası aldı.

Bugün yapılan 1. antrenman seansında Lewis Hamilton, 1: 24.178'lik derecesiyle en hızlı isim oldu. Red Bull Racing'ten Max Verstappen ikinci, Ferrari'den Charles Leclerc ise üçüncü sırada yer aldı.

Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesinde pilotlar sıralamasında 246.5 puanla zirvede yer alıyor. Hamilton'ı Red Bull Racing'in Hollandalı sürücüsü Max Verstappen 244.5 puanla takip ediyor. - İSTANBUL