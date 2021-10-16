Hatay'da Türk ve Suriyeliler "kardeşlik için pedalla" sloganıyla bisiklet sürdü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Dünya Bankası desteği, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle Sosyal Hayata Uyumun Desteklenmesi Projesi kapsamında bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, "kardeşlik için pedalla" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte, yoğun katılımdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

"Kardeşlik için pedalla, etkinliğindeyiz. Çeşitli bisiklet kulüplerimizden katılımcılarımız var. Göçmen kardeşlerimiz ve kendi vatandaşlarımız burada. 200'ün üzerinde bisiklet katıldı. 5 kilometrelik parkurumuzu birlikte tamamladık, birlikte spor yaptık. Göçmen kardeşlerimizle spor için uyum içinde çalıştık, birlikte pedal çevirdik."

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok ise gençlere ve her yaştan insana ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinlikte, Türk ve Suriyeliler birlikte pedal çevirerek 5 kilometrelik parkuru tamamladı.