Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - İlhan Palut (2)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, oyunu bir şekilde 2-1'de tutarak kendileri için çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Palut, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, iç sahada daha önceleri de iyi mücadelelerinin olduğunu söyledi.

Takım olarak bir oyun standardı oluşturmaya çalıştıklarını ve bunu da kısmen başardıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Maça oyuncularım iyi hazırlandı. Hem antrenmanlarda hem de maç öncesi vücut dillerinden gerçekten enerjilerinin çok yüksek olduğunu görmüştüm. Bunun sahaya yansıyacağını düşünüyordum ve bu çok çabuk oldu. 11. dakika itibariyle 2-0'lık bir avantaj tabii ki bizim için en büyük başlangıçlardan biriydi. Ondan sonraki süreçte dönem dönem Fenerbahçe topa sahip oldu. Özellikle ilk yarı onlar pozisyona giremezken biz skoru artırabilecek net pozisyonlar yakaladık. İkinci yarıda birçok geçiş hücumu yakaladık. Genel manada maçın pozisyon zenginliğine baktığımız zaman dönem dönem top Fenerbahçe'de daha çok gözükse de Konyaspor'daydı pozisyon zenginliği. Kötü bir dakikada gol yememize rağmen, skoru artıramamamıza rağmen bir şekilde oyunu 2-1'de tutup bizim için çok değerli bir 3 puan aldık."

Palut, oyuncularının iyi mücadele ettiğıni vurgulayarak, "Onlara teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sahada bugün Konyaspor adına hem saha içi hem saha dışı bizim için güzel bir geceydi." değerlendirmesinde bulundu.(2)