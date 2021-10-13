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İlkadım'ın sporcu ordusu - Son Dakika

İlkadım'ın sporcu ordusu

13.10.2021 16:57
İlkadım'ın sporcu ordusu

12 branşta 2 bin193 sporcu ile İlkadım'ın sportif alanda söz sahibi olmasına büyük katkı sunan Mete Adanır Spor Kompleksi başarılarla hem göz dolduruyor hem de spora ilgi duyan çocuk ve gençlerin ilgisini çekiyor.

12 branşta 2 bin193 sporcu ile İlkadım'ın sportif alanda söz sahibi olmasına büyük katkı sunan Mete Adanır Spor Kompleksi başarılarla hem göz dolduruyor hem de spora ilgi duyan çocuk ve gençlerin ilgisini çekiyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar sürüyor. Bu kapsamda Mete Adanır Spor Kompleksi geleceğe sporcu yetiştiriyor. İlkadım Belediyesi; cimnastik, tekvando, kick-boks, muay-thai, güreş, masa tenisi, plates, step-aerobik, basketbol, bayan ve erkek fıtness 12 branşta 17 antrenörle 2 bin 193 lisanslı sporcusu ile şehrin gençlerini spora yönlendiriyor. 400 lisanlı 200 lisansız kız ve erkek sporcusuyla yeşil sahalardan adında söz ettiren İlkadım Yabpa Spor Kulübü ise 6 yaş ile 17 yaş kategorilerinde yüzlerce gence spor eğitimi vererek gençlerin kültür ve eğitim alanında gelişimlerine de katkı sunuyor. Samsun'un ilk ve tek TFF 1.Lig'de mücadele bayan futbol takımını da içinde barındıran kulüp sıkça adında söz ettiriyor.

"13 bin vatandaşımızı sporla buluşturacağız"

Spor İşleri Müdürlüğü olarak her yaştan vatandaşı spor ile buluşturmak için yoğun bir tempoda çalıştıkları belirten İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, "12 branşta uzman antrenörümüz ile sporcularımızı ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlıyoruz. Gençlerimizin disiplin içerisinde sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlıklı olması amacı ile takım ruhunu yaşatarak büyük başarılar yakalıyoruz. Bunun yanı sıra 2019 yılı için sporcularımızdan hariç 13 bin vatandaşımızı sporla buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Spora ve gençliğe uzak olmadık"

Spora olan yatırımın geleceğe yapıldığına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise "Çocuklarımızın boş vakitlerini televizyon ve bilgisayar başında değil, salon sporları ve sahalarında geçirmelerini istiyoruz. Bunun için de spor yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki biz hiçbir zaman spora ve gençliğe uzak olmadık ve olmayacağız. Bu şehirde üst yapı alanındaki eksiklikleri giderirken sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de ihmal etmemeye gayret göstereceğiz. Gençlerimizin sporla, sosyal aktivitelerle vakit geçirmesini umuyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

İlkadım'ın sporcu ordusu
İlkadım'ın sporcu ordusu
İlkadım'ın sporcu ordusu
İlkadım'ın sporcu ordusu
İlkadım'ın sporcu ordusu
İlkadım'ın sporcu ordusu
İlkadım'ın sporcu ordusu

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, Mete Adanır, İlkadım, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlkadım'ın sporcu ordusu - Son Dakika Spor


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