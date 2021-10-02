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İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu - Son Dakika

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

02.10.2021 19:14
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu, System.String[]

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.

İlk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçen milliler, sonraki setleri 25-18 ve 25-22 kaybedince, İtalya 2-2 beraberliği sağladı.

Karar setine çok iyi başlayan ve 4-0 öne geçen ay-yıldızlı takım, çekişmeye sahne olan son bölümde rakibine göre daha az hata yaparak seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milliler, şampiyonluk kupası ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Dünya Şampiyonası, voleybol, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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