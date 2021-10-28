Üye Girişi
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz - Son Dakika

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz

28.10.2021 13:20
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz

İzmir Kız Lisesi tarafından "Tüm zamanların rol modeli seçilen Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ödülünü törenle alırken, öğrencilere altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

İzmir Kız Lisesi tarafından "Tüm zamanların rol modeli seçilen Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ödülünü törenle alırken, öğrencilere altın değerinde tavsiyelerde bulundu. "Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsinö vurgusu yapan efsane teknik adam, " Çeşme'den çıkıp Altay'a geldiğimde fiziğim yetersiz diye geri gönderildim. Ama ben vazgeçmedim. Çeşme plajlarında çalıştım, ormanda koştum, fiziğimi geliştirdim ve sadece beş ay sonra Genç Milli Takım'a seçildim. Oradan da Altay'a geri döndüm. Sizler de asla vazgeçmeyin" dedi.

Bu bakış açısı sayesinde Altay tarihinin en fazla forma giyen ve en fazla gol atan oyuncusu olduğunu, Süper Lig'de gol krallığına ulaştığını, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan tek teknik direktör unvanını aldığını, A Milli Takım'a görev yaptığını belirten Denizli, "Bu başarıların temelinde Altay'ın kapısından girdiğim gün vardır. Vizyonunuzu ve hedefinizi belirleyin. Zor hedefler seçin. Hedefiniz ne kadar zor olursa, elde ettiğiniz başarının değeri de bir o kadar artar. Başarının sonu yok, her zaman daha iyisi var ve siz buna odaklanın" diye konuştu.

"İDOLUM METİN OKTAY GİBİ OLMAKTI""Çeşme gibi küçük bir yerden çıkan genç bir adamın başarı hikayesi çok çalışarak ortaya çıktıö saptamasında bulunan Denizli, "Sadece okulda aldığınız eğitim yetmez. Bir gün bile boş durmayın, kendinize bir şeyler katın. Unutmayın; boş geçirdiğiniz her gün, dünyanın başka yerinde bir genç çalışıyor ve sizden daha iyi duruma geliyor. İdolüm Metin Oktay gibi olabilmek için ben de Çeşme Kalesi'nin duvarlarına top vurarak onun gibi saatlerde çalıştım. Hiçbir başarı tesadüf değildir, arkasında mutlaka bir hikaye vardır, işte bu hikayeyi bulmaya çalışın" dedi."ALTAY BENİM YUVAM"Altay Kulübü'nü "Yuvamö olarak nitelendiren Denizli, "Bütün başarıları Altay sayesinde kazandım. Bugün burada yine Altay sayesinde sizlerle bir aradayım. Alsancak benim için bir semt değil, yaşanmışlıkların olduğu bir yer. Stadı'mız da öyle. Bir ömür geçirdim orada. Kornerden ilk golümü attığım gün, sanki az önce yaşanmış gibi halen hafızamda tüm canlılığıyla duruyor. Kasım ayında stadımız açılıyor. O günü dört gözle bekliyoruz" yorumu yaptı."KENDİ OYUNCULARIMIZI YETİŞTİRECEĞİZ"Denizli, Altay Kulübü'nün çok önemli bir yeniden yapılanma sürece içerisinde olduğunu da kaydederek,  "Eğitim ve sporun bir arada olacağı bir ortam hazırlıyoruz. İzmir ve Türkiye'nin her yerinden yetenekli gençlerle ilgili çalışmayı başlatacağız. Benim oynadığım dönemde alt yapıdan yetişen sekiz oyuncu A Takım'da forma giymişti. Bu bir Altay kültürü, Altay geleneğidir. Altay'ı yeniden kendi oyuncularını yetiştiren kulüp düzeyine taşıyacağız" dedi.FORMA HEDİYE EDİLDİ

Altay Teknik Direktörü, İzmir Kız Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide Müdür Yardımcısı Fahrettin Gülşahin'in sorularını da yanıtladı. Söyleşinin ardından Okul Müdürü Suna Yoldaş Cantepe'den Denizli'ye üzerinde "Tüm zamanların rol modeli" yazılı kupa hediye edildi. Denizli ise Cantepe ve Gülşahin'e isimlerinin yazılı olduğu forma takdim etti.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz

Mustafa Denizli, Denizli, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak 13:25 Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar 13:11 Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu 12:46 Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? 12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor 12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti 11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü 10:21 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü

Son Dakika Haberleri
13:25 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor
13:24 Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak
13:23 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
13:10 Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar
13:01 Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor
12:46 Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu
12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi
12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?
12:28 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme
12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri         
13:23
Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor         
13:01
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi         
12:31
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
"Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis         
11:59
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 13:49:19. #1.13#
SON DAKİKA: Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Vazgeçtiğinizde yenilirsiniz - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement