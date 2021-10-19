İzmirli yüzücüden çifte madalya

Dünyanın en büyük açık su yüzme yarışı serisi olan Oceanman'in Türkiye ayağında Yaşar Üniversitesi'nin 18 yaşındaki öğrencisi Şehran Kartal, 2 madalya birden kazandı. Türkiye'de ikinci kez Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları Serisi Oceanman, 24 ülkeden 1100 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Oceanman Türkiye, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Keykubat sahilinde başlayan final günü 10K Oceaman ve 5K Oceanman yarışları yapıldı. Bugüne kadar açık su yüzme yarışlarında birçok ulusal ve uluslararası derecesi bulunan Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şehran Kartal, büyük bir başarıya imza attı. Kartal, 2 saat 34 dakika 45 saniyelik derecesiyle 10 kilometre Oceaman yarışı erkekler kategorisinde genel klasmanda üçüncü, 16-19 yaş grubunda ise birinci oldu. Spordaki başarısının yanı sıra Yaşar Üniversitesi'ni yüzde 100 akademik başarı bursuyla kazanıp hazırlık sınıfında okuyan Şehran Kartal, hedefinin milli takıma seçilerek ülkemizi temsil etmek olduğunu söyledi.

- İzmir