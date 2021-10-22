Judo milli takımları İstanbul'da ortak kampa girdi

Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Judo Milli Takımı'nın uluslararası İstanbul kampı başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kampta Azerbaycan, Makedonya, Moğolistan, Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan milli takımları da yer alıyor.

Takımlar çalışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde yapacak.

Milli judocular Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5-7 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası ile aynı tarihlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek Grand Slam müsabakalarında mücadele edecek.