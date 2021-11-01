Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona kayseri Basketbol: 93 Hatayspor: 94

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 3.haftasında sahasında ağırladığı 94-93 mağlup oldu.

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 3.haftasında sahasında ağırladığı 94-93 mağlup oldu. Salon: Kadir Has Spor Salonu Hakemler: Mehmet Serdar Ünal xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, Haldun Çoban xx Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x (2), Brooque Williams xxx (30), Egle Sventoraite xx (18), Helin Boybeyi xx (7), Destiny Slocum xxx (24), Meltem Topaloğlu x (2), Sevgi Tonguç xx (10), Derin Kaya x, Gizem Tüzün x Hatayspor: Aaryn Willey xxx (34), Maddalena Gorini xx (7), Büşra Akbaş xx (8), Ayşegül Günay Aladağ xx (5), Büşra Akgün x (2), Bahar Çağlar Ökten xx (10), Kalani Brown xxx (26), Elif Emirtekin x (2) Periyotlar: 1. Periyot: 21-19 Devre: 51-47 3. Periyot: 64-71 - KAYSERİ

Spor, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Spor › Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona kayseri Basketbol: 93 Hatayspor: 94 - Son Dakika Spor

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