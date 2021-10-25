Kağıtspor, Balkanlar'dan madalyalarla döndü

Hırvatistan-Poreç kentinde yapılan Büyükler Balkan Karate Şampiyonasında Kağıtsporlu sporcular Kocaeli'ne madalyalarla döndü.

10 ülkeden 884 sporcunun katıldığı şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'dan 7 sporcu mücadele etti. Şampiyonada mücadele eden sporculardan Tuba Yakan 55 kilogramda, Enes Bulut 75 kilogramda altın madalya alırken, Ömer Özer 67 kilogramda gümüş madalyanın sahibi oldu. Takım kategorisinde mücadele eden Mavi Beyazlılardan Umay Uygur 1. olurken erkekler takım müsabakalarında mücadele eden Enes Bulut, Ömer Özer ve Ahmet Bulut takımlar kategorisinde 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlar ile büyükşehir Kağıtsporlu sporcular, toplamda 8 madalya ile turnuvayı tamamladı. - KOCAELİ