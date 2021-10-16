Üye Girişi
Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı - Son Dakika

Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı

16.10.2021 16:55
Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı

Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkur yarışları sona erdi.

Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkur yarışları sona erdi.

Organizasyonun 38 kilometrelik Kapadokya Short Trail parkurunda bin 423 sporcu yarıştı.

Bu parkuru erkeklerde Ukrayna'dan Oleksandr Chenikalo birinci, Hindistan'dan Sampathkumar Subramanian ikinci, Belçika'dan Cedric Hauben üçüncü tamamladı. Kadınlarda ise Türkiye'den Meryem Kılıç Gündoğdu birinciliği, Aysel Yalaç ikinciliği, Rusya'dan Ekaterina Savkina da üçüncülüğü elde etti.

Toplam 631 sporcunun yarıştığı 63 kilometre parkurunda erkeklerde Fransa'dan Mathieu Blanchard birinci, Türkiye'den İrem Can Ayaz ikinci, Oğuzhan Emre Singer üçüncü sırayı aldı. Parkuru kadınlarda Rusya'dan Ekaterina Osmakova birinci, Fransa'dan Kathleen Leguin ikinci, Türkiye'den Rezeda Galyamova da üçüncü bitirdi.

Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı
Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı
Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı
Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı
Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı

Kapadokya, Nevşehir, Ukrayna, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi 17:07 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi 17:02 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu 16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu
11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 16:15 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı 16:11 Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? 15:29 Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz?
Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı 14:42 Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi 14:35 Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi

Son Dakika Haberleri
17:06 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
17:01 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi
16:47 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu
16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı
16:03 17 yaşındaki Arina Fedorovsteva, derbideki performansıyla beğeni topladı
16:03 Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede yaşamını yitirdi
16:01 Türkiye'deki tır şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacına karşılamaya talip oldu
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
15:58 Süper Lig'in Karadeniz derbisinde gülen taraf Giresunspor oldu
Yıllar onu daha da güzelleştirdi! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali Yıllar onu daha da güzelleştirdi! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali         
17:09
Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı, performansıyla tam not aldı Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı, performansıyla tam not aldı         
17:06
Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları         
16:48
Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı         
16:29
Erdoğan, Erdoğan, "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun         
16:12
Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi         
15:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi         
15:07
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı         
14:32
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı         
12:34
Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı         
12:30
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 17:16:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38 ve 63 kilometrelik parkurlar tamamlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement