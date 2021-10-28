Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi

Kasımpaşa, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kasımpaşa, Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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