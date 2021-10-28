Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a mağlup olduktan sonra teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da takımın başına Hakan Kutlu getirildi.Lacivertli beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



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