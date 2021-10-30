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Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

30.10.2021 16:35
Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kutlu, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır kazanamayan bir takım vardı ancak bunun yanında kaliteli ve karakterli oyunculara sahiptik. İlk yarı bizim adımıza biraz sıkıntılı geçti. Malatyaspor biraz daha iyi göründü. İkinci yarıda, golden sonra oyuncular çok önemli işler yaptı. Kaliteli bir oyuncu grubu var. Bulundukları yeri hak etmiyorlardı. Bu kötü durumdan bu kaliteli oyuncular sayesinde bir galibiyetle çıkılacağını biliyorduk. Şimdi çok çalışacağız. Önümüzde çok önemli maçlar var. Bir an önce kendimizi yukarılara atmamız gerekiyor. Çok önemli bir galibiyetti bizim adımıza. İnşallah devamını getirmeye çalışacağız."

Lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına çıkan Kutlu, hafta içinde oyuncularıyla birçok toplantı yaptığını anlatarak, "Biraz öz güven gerekiyordu, onu vermeye çalıştık. Biraz da oyun, rakip ve yapılan hatalarla ilgili konuştuk. Bu hataları yapmadıkları zaman kalitelerinin ortaya çıkacağını söyledik. Onlar da gerekeni yaptılar." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın teklifini kabul etmesindeki en önemli faktörün kadro kalitesi olduğunu vurgulayan Kutlu, ilk hedeflerinin ligde tehlikeli bölgenin üstüne çıkmak olduğunu dile getirdi.

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Kasımpaşa, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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