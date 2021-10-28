KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası başladı

yaptığı açıklamada, "Kıbrıs'ta en uzun süre Milli Olimpiyat Komitesi başkanlığı yapan kişiyim. Uluslararası faaliyetlere susamış, ülkelerin bize ambargo uyguladığı bir ülkeyiz. Dedik ki biz bunu kıracağız. Uluslararası etkinliklere katılacağız dedik, mümkün değil dediler ama katıldı. Uluslararası müsabakaları ülkemizde yapacağız dedik yine mümkün değil dediler ama onu da yaptık. WTF sistemde en büyük ambargoyu bize World Tekvando Federasyonu (WTF) uyguladı. Onun üzerine biz de Global Tekvando Federasyonu (GTF) ve International Tekvando Federasyonu'na (ITF) yöneldik ve onlarda faaliyetler gösteriyoruz" dedi."10 ÜLKEDEN 194 SPORCU YARIŞACAK"

KKTC'de 32 senedir uluslararası etkinlikler düzenlediklerini dile getiren başkan Eyüp Zafer Gökbilen, "Yaptığımız organizasyonlarda bayağı başarılıyız. Birkaç kez en iyi organizasyon ödülünü aldık. Bu sene yine bir uluslararası etkinlik yapıyoruz hem de pandemiye rağmen. 10 ülkeden 194 sporcu yarışacak. Takımımız uzun süredir bu müsabakalara hazırlanıyor. Hatta bu maçlardan önce Kırgızistan'da bir deneme maçlarına katıldık geçtiğimiz ay. Zorlu bir sınav verdi takımımız ama iyi neticeyle döndük. Burada da takım halinde şampiyon olabiliriz iddialıyız. Ben herkesi KKTC'ye karşı yapılan ambargo konusunda bize destek vermesini istiyorum. İnsanların inandığı zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Biz tekvando, judo, karate federasyonu olarak bunu yapıyoruz. Bizimle birlikte Kıbrıs'ta diğer spor branşları da başladı, onlar da uluslararası etkinliklere katılarak ambargoları kırıyorlar. Bir süre sonra umarım KKTC'ye spor alanında kesinlikle ambargo uygulanmaz" diye konuştu.

- Girne