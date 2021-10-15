Kovid-19'dan vefat eden eski milli atlet Zekeriya Akdoğan, Konya'da toprağa verildi

1966 yılında Konya'da doğan Akdoğan, yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda önemli başarılar elde etmişti.

Cami avlusunda yapılan cenaze törenine Akdoğan'ın ailesinin yanı sıra yakın arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle vefat eden eski milli atlet Zekeriya Akdoğan, memleketi Konya 'da son yolculuğuna uğurlandı.

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