Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına doğru

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın sahalarında Galatasaray ile yapacakları maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Galatasaray, taktik açıdan iyi eğitilmiş, disiplinli ve iyi oynuyor." dedi.

Gisdol, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında yarın sahalarında Galatasaray ile yapacakları maç öncesi kulübün Moskova'daki tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray'ın grupta lider olduğuna dikkati çeken Gisdol, "Avrupa Ligi'nde özel bir maç. Ruh halimiz iyi. Maça iyi hazırlandık. Bu karşılaşmanın öneminin farkındayız. Elbette Galatasaray gibi bir rakibe karşı iyi hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'ın her maçta güzel performans gösterdiğini vurgulayan Gisdol, şunları kaydetti:

"Galatasaray, taktik açıdan iyi eğitilmiş, disiplinli ve iyi oynuyor. Ayrıca, Galatasaray, rakibine her zaman baskı uygulamaya çalışıyor ve baskı altında da oynayabiliyor. Kontrataklarda tehlikeli olan çok hızlı kanat oyuncuları var. Rakibimiz bize, başarıyla çözmemiz gereken bazı bulmacalar verecek. Üzerinde çalışılacak birçok şey var, maç kolay olmayacak."

Gisdol, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i iyi tanıdıklarını belirterek, "Terim, ünlü bir futbol uzmanıdır. Terim gibi direktörlere Almanya'da 'kurnaz tilki' diyoruz. Terim'in stilinin, takımın oyununa yansıdığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncuları Murilo Cerqueira ile Tin Jedvaj'ın daha önce sakatlandığına dikkati çeken Gisdol, "Defans oyuncularının durumu gergin kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.