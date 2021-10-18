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Luiz Gustavo: Bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim - Son Dakika

Luiz Gustavo: Bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim

18.10.2021 14:12
Luiz Gustavo: Bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim

"Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ancak ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz"Mustafa AKIN / - Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

"Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ancak ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz"

Mustafa AKIN/ - Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

Gergin ve stresli bir hakem yönetimi yaşadıklarını belirten Gustavo, "Dün sahada takımımıza, bizlere karşı tavrı çok gergin, stresli bir hakem yönetimi yaşadık. Hakemliğin doğası gereği iki tarafa eşit olması gereken ancak maç içerisinde öyle olduğunu ne yazık ki hissedemediğimiz bir maç oldu. Aynı pozisyonlarda bambaşka yaklaşımlar gördük, kırmızı karta sebep olan pozisyona değinmeyeceğim dahi" ifadelerini kullandı."BÖYLE BİR ŞEYİ İLK KEZ GÖRÜYORUM ANCAK NE OLURSA OLSUN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Ben daha önce, kariyerim boyunca bir hakemin maç içerisinde bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin göründüğü bir yaklaşımı hiç yaşamadım" diyen Luiz Gustavo, "Bu kariyerim için bir ilk oldu. Maç sonunda takım da sinirle ve tepkiyle bunu sorguluyordu. Onlara da anlattım. Ben de şaşkınım, böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ancak ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Bu formanın karşılığı şampiyonluk için herkesle her şeyle mücadele ise onu da yapmak zorundayız. Ben işine saygı duyan, her zaman kurallar çerçevesinde yaşayan bir futbol profesyoneliyim. Bir futbol profesyoneli olarak dünkü maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde, bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim. Bir insanın kariyeri için unutulmayacak, zedeleyici olaylar zinciri oldu bu maç. Tüm ülke, milyonlarca insan her şeyi gördü" dedi.


Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Luiz Gustavo: Bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Luiz Gustavo: Bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim - Son Dakika
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