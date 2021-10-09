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Manisa BBSK Başkanı Güzgülü eskrim takımıyla buluştu - Son Dakika

Manisa BBSK Başkanı Güzgülü eskrim takımıyla buluştu

09.10.2021 15:12
Manisa BBSK Başkanı Güzgülü eskrim takımıyla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Antrenör İpek İrem Ülkü eşliğinde çalışmalarını sürdüren eskrim takımını ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Antrenör İpek İrem Ülkü eşliğinde çalışmalarını sürdüren eskrim takımını ziyaret etti.

15 branşta 5 bine yakın sporcu ile faaliyetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor geçtiğimiz Haziran ayında tanıtımı gerçekleştirilen ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Büyükşehir Belediyespor eskrim takımı, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Memiş, Engin Altun ve Kulüp Müdürü Salih Güler ile birlikte eskrim takımına ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Antrenör İpek İrem Ülkü eşliğinde çalışmalarını sürdüren eskrim takımının antrenmanını takip etti. Antrenör İpek İrem Ülkü'den takımın faaliyetleri hakkında bilgiler alan Mehmet Güzgülü, sporcularla sohbet ederek onlara tavsiyelerde de bulundu. Eskrim sporcularıyla yakından ilgilenen Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, baklava ikramında da bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, eskrim takımı ziyaretinde, geçtiğimiz süreçte katıldıkları müsabakalarda madalya alan sporcularla da bir araya geldi. Elde ettikleri başarılar nedeniyle tebrik eden Mehmet Güzgülü, ay sonunda gerçekleştirilecek olan şampiyona için de başarılar diledi. - MANİSA

Büyükşehir Belediyespor, Haziran, Manisa, Eskrim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa BBSK Başkanı Güzgülü eskrim takımıyla buluştu - Son Dakika Spor


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