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Mercedes pilotu Bottas, İstanbul'da ilk kez kazandı - Son Dakika

Mercedes pilotu Bottas, İstanbul'da ilk kez kazandı

10.10.2021 17:32
Mercedes pilotu Bottas, İstanbul'da ilk kez kazandı

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes pilotu Fin Valtteri Bottas, bu sezon ilk birinciliğini elde ederken, kariyerinde ilk kez İstanbul'da yarış kazandı.

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes pilotu Fin Valtteri Bottas, bu sezon ilk birinciliğini elde ederken, kariyerinde ilk kez İstanbul'da yarış kazandı.

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle pole pozisyonundan başladığı yarışı zorlanmadan aynı pozisyonda bitirdi.

Türkiye Grand Prix'sinde 49 tur boyunca liderlik koltuğunda oturan Bottas, yarışı 1 saat 31 dakika 4.103 saniyede tamamlayarak kariyerinin 10. grand prix zaferine uzandı.

Bottas ayrıca Türkiye Grand Prix'sinde en hızlı tur atan isim oldu. Fin pilot, 5,3 kilometrelik pistte 1 dakika 30.432 saniyeyle en hızlı tur zamanına ulaştı.

Red Bull'dan çifte podyum sevinci

Red Bull pilotlarından Max Verstappen ikinci sırada başladığı yarışı aynı sırada tamamlarken, 6. cepten start alan Sergio Perez ise üçüncülüğü elde etti.

Yarış boyunca sadece lider Bottas'ın önündeki araçlara tur bindirdiği sırada farkı 2 saniyenin altına düşürebilen Verstappen, Fin pilotu hiç zorlayamadı.

Hamilton ile girdiği şampiyonluk mücadelesinde ıslak zeminde risk almayan Hollandalı pilot, podyumun ikinci basamağına çıktı.

Perez ise yarışta Fernando Alonso, Pierre Gasly ve son bölümde de Charles Leclerc'i geride bırakarak geçen yılın ardından bu yıl da podyuma çıkmayı başardı.

Meksikalı pilot, geçen yılki yarışı Hamilton'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

Hamilton, podyuma çıkamadı

İçten yanmalı motorunu değiştirdiği için pole pozisyonunu kazanmasına karşın yarışa 11. sıradan başlayan Lewis Hamilton, Fernando Alonso'nun spin atması ve Sebastian Vettel'i geçmesiyle iki sıra yükseldi.

8. tura kadar Yuki Tsunoda'nın arkasında kalan Hamilton, bu turda Japon pilotu, bir sonraki turda da Lance Stroll'ü geçerek 7. sıraya yerleşti.

1.34.206 ile en hızlı tur zamanını elde eden Hamilton, 12. virajda geç fren yaparak McLaren pilotu Lando Norris'i geride bıraktı ve 11. turda 6'ncılığı elde etti.

Önündeki AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'yi 15. turda geçen Büyük Britanyalı pilot, 4. sıradaki Red Bull pilotu Sergio Perez'in arkasına yerleşti.

35. turda lastik lastiğe mücadeleyle geçen Hamilton'ın atağına start düzlüğünün sonunda geç fren yaparak iyi yanıt veren Perez, yerini korudu.

Hamilton, 43. turda takımın pit alanına gelmesi yönündeki çağrıyı reddederek yarışa devam etti. Lastikleri çok aşınan deneyimli pilot, bitime 7 tur kala pit alanına gelmek zorunda kaldı ve 5. sırada yarışa döndü.

Son turlarda takımıyla lastik değiştirme konusunda fikir ayrılığı yaşayan ve isteksiz bir şekilde pit alanına gelen Hamilton, 11. cepten başladığı yarışı altı sıra yükselerek 5. bitirdi.

Leclerc podyumu son turlarda kaçırdı

Yarışa üçüncü sırada başlayan Charles Leclerc, önündeki iki pilot Valtteri Bottas ve Max Verstappen'e göre daha geç pit alanına girdi.

41. turda takımına telsizden aynı lastik takımıyla yarışı bitirip bitiremeyeceğini soran ve "evet" yanıtını alan Monakolu genç pilot, lider götürdüğü yarışta Bottas'a geçilmesinin ardından 48. turda pit alanına geldi.

Hamilton'ın da aynı yolu izlemesiyle yeniden 3. sıraya çıkan Leclerc, 51. turda Red Bull pilotu Sergio Perez'in atağına karşılık veremeyince podyum şansını kaybetti.

Güç ünitesini değiştirdiği için yarışa 19. sıradan başlayan İspanyol Carlos Sainz ise üst üste yaptığı ataklarla 9. sıraya kadar yükseldi.

Pit alanında 20 saniyeden fazla kalarak pistte yakaladığı avantajı kaybeden Sainz, yarışı 8. bitirdi ve 4 puanın sahibi oldu.

Yarış dışı kalan pilot olmadı

Geçen yıl 4 pilotun yarış dışı kaldığı Türkiye Grand Prix'sinde bu yıl bütün pilotlar damalı bayrağı gördü.

Islak zemine rağmen 58 tur boyunca güvenlik aracı piste hiç girmezken, kırmızı bayraklar da sallanmadı.

Takımlardan tek pit stop stratejisi

Türkiye Grand Prix'sinde ıslak zemin lastikleriyle başlayan tüm takımlar, yarış boyunca tek pit stop stratejisiyle mücadele etti.

Sadece Alpine pilotu Esteban Ocon'un pit alanına gelmediği yarışta, Bottas, Hamilton ve Leclerc rakiplerine göre daha geç turlarda lastik değiştirdi.

39. turda orta hamur lastikleriyle pit alanından çıkan Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, tutunma sorunu yaşayınca bir sonraki turda yeniden pit alanına döndü ve ıslak zemin lastiklerini taktı.

"Türk Yıldızları" gösterisi iptal edildi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları"nın, yarış öncesinde yapması planlanan gösteri uçuşu "uygun olmayan hava koşulları nedeniyle uçuş ve yer emniyeti gözetilerek" iptal edildi.

Yarışın başlangıç seremonisinde İstiklal Marşı'nı, sanatçı Göksel seslendirdi.

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yarışı izledi.

Yarış severler tribüne döndü

10 yıl sonra ilk kez seyircili düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinde yarış severler yağmurlu havaya rağmen tribünleri doldurdu.

Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirildi. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park için satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını satılırken, tribünler ve pistin çevresinde belirlenen alanlarda yerlerini alan yarış severler Formula 1 özlemini giderdi.

Formula 1 pilotları, yarış öncesinde üstü açık bir otobüsle tur atarak seyircileri selamladı.

Bu arada Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip etti.

Bir sonraki yarış ABD'de

Formula 1'de sezonun 17. etabı ABD Grand Prix'si, 22-24 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Lewis Hamilton ve Max Verstappen kıyasıya şampiyonluk mücadelesi verdiği Formula 1'de sezon ABD, Meksika, Brezilya, Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dabi'deki yarışlarla devam edecek.

Mercedes pilotu Bottas, İstanbul'da ilk kez kazandı
Mercedes pilotu Bottas, İstanbul'da ilk kez kazandı
Mercedes pilotu Bottas, İstanbul'da ilk kez kazandı
Mercedes pilotu Bottas, İstanbul'da ilk kez kazandı
Mercedes pilotu Bottas, İstanbul'da ilk kez kazandı

Grand Prix, Mercedes, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mercedes pilotu Bottas, İstanbul'da ilk kez kazandı - Son Dakika Spor


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