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MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kızağa çekilecek - Son Dakika

MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kızağa çekilecek

05.10.2021 17:39
MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kızağa çekilecek, System.String[]

MHK, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u son saniye golüyle mağlup ettiği maça kararlarıyla damga vuran Ali Palabıyık ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen için kararını verdi. İki hakeme en az 4 hafta maç verilmeyeceği öğrenildi.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor- Galatasaray maçına hakem Ali Palabıyık damga vurdu. Verdiği ve vermediği kararlarla büyük tepki toplayan Palabıyık'a MHK ciddi bir ceza vermeye hazırlanıyor.

EN AZ 4 MAÇ CEZA VERİLECEK

Milliyet'in haberine göre; Ç.Rizespor- Galatasaray maçının tepki çeken isimleri hakemler oldu,. Yanlışlarıyla göze batan isimlerin Merkez Hakem Kurulu tarafından cezalandırılacağı ortaya çıktı. Maçı belirtilen süreden 2 dakika fazla oynatan ve konuk takımın attığı son dakika golü öncesini süzemeyen Ali Palabıyık ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu tarafından en az dört hafta maç alamayacağı öğrenildi. Kıdemli yardımcı hakem Serkan Olgurcan da pozisyonda kusurlu bulundu. Palabıyık ve Bitigen ile özel olarak görüşen MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın sert uyarılarda bulunduğu bildirildi.

YÖNETTİĞİ MAÇLARIN ÇOĞUNDA ELEŞTİRİLDİ

FIFA hakemi Ali Palabıyık, Süper Lig'de 4 maçta sahaya çıkarken, Avrupa arenasında da 3 müsabakada düdük çaldı. Palabıyık'ın, Trabzonspor-Galatasaray (2-2), Beşiktaş- Adana Demirspor (3-3) ve Çaykur Rize-Galatasaray (2-3) karşılaşmasında oldukça fazla eleştiri aldığı görüldü.

MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kızağa çekilecek

Çaykur Rizespor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kızağa çekilecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kızağa çekilecek - Son Dakika
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