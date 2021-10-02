MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular taktik çalıştı.
Tedavisi tamamlanan Hasan Hüseyin Acar, fizyoterapist eşliğinde idman yaptı.
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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