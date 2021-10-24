Muhammed Salah şov yaptı, Liverpool Manchester United'ı dağıttı

Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 5-0 mağlup ederken, Mohamed Salah hat-trick yaparak farklı galibiyetin mimarı oldu.

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadyumu'nda Liverpool'u konuk etti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Kırmızılılar, 5. dakikada Naby Keita ile 1-0 öne geçti. 13. dakikada Diogo Jota'nın golüyle Liverpool farkı 2'ye çıkardı. 38. dakikada bu kez sahneye Mohamed Salah çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Salah 45. dakikada bir kez daha fileleri havalandırınca konuk ekip, soyunma odasına 4-0 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan ekip Liverpool oldu. Maçın yıldızı Salah, 50. dakikada takımının 5., kendisinin 3. golünü atarak hat-trick yaptı. 60. dakikada Paul Pogba kırmızı kart görerek Manchester United'ı 10 kişi bırakırken, maçın ilerleyen bölümlerinde başka gol olmayınca Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Liverpool, puanını 21'e yükselterek Chelsea'nin ardından ikinci sıraya yükseldi. Manchester United ise 14 puanla 7. sırada yer aldı. - İSTANBUL