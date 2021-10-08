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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı

08.10.2021 18:43
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) toprağa verildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) toprağa verildi. Zamansız bir kayıp yaşadıklarını belirten Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz, "Araç çok hızlıymış, vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış. Nerden baksanız 15 metre fren izi var" dedi.

Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde dün gece saatlerinde R.K. (43) yönetimindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç, komşusuna üzüm götürmek için yolun karşısına geçmek isteyen Zarife Tahmaz'a çarptı. Ağır yaralanan Tahmaz, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Bugün Mahmudiye Camii'nde kılınan cenaze namazına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan Mete Gazoz ile annesi Meral, babası Metin, kız kardeşi Melisa Gazoz ve yakınları katıldı. Meral Gazoz, annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tahmaz'ın cenazesi, Mahmudiye Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Metin Gazoz, "Zamansız bir kayıp ve diyebileceğimiz tek şey bu. Üzüntümüz çok. Sağlığı yerinde, herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Beklenmeyen pisipisine bir ölüm. Meskun mahalde bu kadar sürat tabii ki zarar. Araç çok hızlıymış, vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış. Nerden baksanız 15 metre fren izi var. O da istemez tabii ki de ama yapacak bir şey yok" dedi.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı

Mete Gazoz, Sakarya, Sapanca, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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