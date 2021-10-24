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Orduspor 1967 Kulübünden açıklama - Son Dakika

Orduspor 1967 Kulübünden açıklama

24.10.2021 08:47
Orduspor 1967 Kulübünden açıklama

Orduspor 1967 Spor Kulübü, Yeni Ordu Stadının açılış maçında Kur'an-ı Kerim sayfalarının konfeti şeklinde sahaya atılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Orduspor 1967 Spor Kulübü, Yeni Ordu Stadının açılış maçında Kur'an-ı Kerim sayfalarının konfeti şeklinde sahaya atılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Orduspor 1967 Spor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maçın 52. dakikasında konfeti atılmıştır. Orduspor tribünlerinden gelen herkesin bildiği ve katıldığı bu görsel etkinlikte ne yazık ki bu akşam oynadığımız maçta istenmeyen görüntüler oluşmuştur. Taraftar grubumuz tarafından konfeti parçalarında Kuran-ı Kerim sayfaları olduğu tespit edilmiş, bu bilgi tarafımıza iletilmiştir. Taraftar grubumuzun dini değerlerimize yapılan bu saygısızlığa karşı bu durumu gündeme getirmesi bir yana ayrıca konu hakkında da soruşturma başlatılması için emniyet güçlerine destek olmuşlardır. Şehrimize, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Konunun incelenmesi ve açığa çıkartılmasında emniyet güçlerimizle birlikte hareket eden, her türlü bilgiyi emniyete ileten taraftarlarımıza, konunun yayılarak gündeme gelmesinde emeğe geçen halkımıza teşekkür ederiz. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz." - ORDU

Kuran-ı Kerim, Orduspor, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Orduspor 1967 Kulübünden açıklama - Son Dakika Spor


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