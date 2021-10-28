Üye Girişi
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun - Son Dakika

Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun

28.10.2021 11:23
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun

İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nda bu yıl kadın yelkenciler ilk kez erkeklerle birlikte yelkenlerini rüzgarla dolduracak.

İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nda bu yıl kadın yelkenciler ilk kez erkeklerle birlikte yelkenlerini rüzgarla dolduracak. Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği, 29 Ekim'de başlayacak Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabında hem kadınlar hem de kadın ve erkek takımların bir arada yarıştığı genel yarışlarda yer alacak.

Deniz tutkunu kadınları 2 yıl önce İzmir'de bir araya getiren Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği'nin (KYSK), üye sayısı 80'i aştı. 10 kişilik takımla yarışa katılacak Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği'nin kurucu üyesi Peyvend Öksüz, kadınların denizde var olma çabalarını yarış öncesi DHA'ya anlattı. 29-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na 10 kişilik ekiple hazırlanan Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği'nden Peyvend Öksüz, "Bizim buradaki amacımız erkeklere verdiğimiz bir mesaj değil, kadının kendisini hatırlıyor olması" diyor.

"EN ÖNEMLİSİ DE BURADA KADINI VAR EDİYOR OLMAK"Türkiye'nin 3 tarafını çeviren denizlerde kadınları görüyor olmanın, denizlerde onların sesini duyuyor olmanın önemine değinen Peyvend Öksüz, şunları söyledi: "Tabii ki dernekte eğitimlerimiz oluyor, yarışlarımız oluyor. En önemlisi de burada kadını var ediyor olmak ve kadının, kadına destek veriyor olması önemli. Kardeşlik duygusuyla birbirlerine destek oluyor ve sahip çıkıyorlar. Birbirlerini kalkındırıyorlar. Dolayısıyla yine dernek için bu çok önemli" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nda güzel bir 3 gün geçireceklerini umduğunu söyleyen Peyvend Öksüz, "Bu süreçte yarışlarımız da var. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları var. Bizim için çok önemli çünkü ilk defa katılıyoruz. Birinci etabına katılamamıştık, ikinci etabına yarış takımımızla beraber katılacağız., İzmir, Ankara ve İstanbul üyelerimizden oluşan 10 kişilik bir ekibimiz var. Güzel bir 3 gün geçeceğini umuyorum. Yarışacak tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum" dedi."TÜM MESLEKLERDEN KADINLAR AYNI ÇATI ALTINDA"Birçok farklı meslekten kadının dernek sayesinde aynı çatı altında, güzel bir hobi kazandığını ve bu alanda profesyonelleştiğini dile getiren Öksüz, şöyle devam etti: "Holding sahibi, üst düzey yönetici, girişimci ve ev hanımı Bizim derneğimizdeki kadınların tek amacı STK'ların iç yapısında oluyor olmak. Birbirlerine destek oluyorlar ama çevresindeki diğer STK'lara da destek oluyor olmaları ve sosyal sorumluluk projelerinde var oluyor olmaları onlar için çok önemli. Tabii ki de her kadının kendine ait bir hobisi var. Ama bizim kadınlarımız çok yoğun çalışıyorlar. Holding sahibi, üst düzey yönetici, ev hanımı, girişimci kadınlar çoğunlukta. Dolayısıyla bir hobi olarak gördükleri bu spor dalını profesyonel anlamda yapmaya çalışıyorlar. Bu arada yelkende bize katılmayıp karadan destek veren üyelerimiz de var. Burada en önemlisi, derneğin bir amacı da ekonomik bağımsızlığını çok fazla kazanamamış ama denizlerde ve yelkende var olmak isteyen kadınlarımız var. Biz de onlara bir yer açıyoruz. Dolayısıyla aidat ücretlerimiz gayet uygun ve lüks dediğimiz bu spor dalını yapıyor olmaları bizim için çok önemli. Onlara da bu şekilde destek veriyoruz.""BU DERNEK İNŞALLAH BİZDEN SONRA DA VARLIĞINI SÜRDÜRECEK"Türkiye'nin ilk ve tek kadın yelkenciler derneğinin kurucu üyesi Peyvend Öksüz, kendisinin çok uzun süredir denizin üzerinde olduğunu söyledi ve "Dernek olarak da 2 sene önce kurulmuş bir derneğiz. İnşallah bundan sonra ve bizden sonra da varlığını sürdürecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bu 10 kişilik ekibin Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nda mücadele etmesini sağladıkları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzdeniz ile birlikte konaklama sponsoru Four Points by Sheraton'a teşekkürlerini ileten Peyvend Öksüz, "İnşallah daha güzel ve sağlıklı günlerde, tüm kadınlar hep beraber denizlerde var oluruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun

İstanbul Boğazı, İstanbul, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? 11:00 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 10:34 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü 10:21 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz 10:01 Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 09:45 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 09:13 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor         
11:18
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı         
11:14
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
11:12
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı         
10:42
Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor         
10:28
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı         
09:54
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin         
08:43
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:28:19. #1.12#
SON DAKİKA: Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement