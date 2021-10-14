Ragbi Lig Avrupa Şampiyonası D Grubu maçları Bodrum'da başladı.

Bodrum Belediyesi, Türkiye Ragbi Lig Derneği (TRLA), Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV), Bodrum Otelciler Derneği (BODER) ile İklim Değişikliği Partneri Bizim Dünyamız Vakfı'nın destekleriyle, Mumcular Hüseyin Akar Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye, Hollanda'ya 40-18 yenildi.

Grupta diğer maçta ise Çekya, Malta'yı 40-16 yendi. Maçın ilk yarısında Çekya'dan Jiri Pecina, ayak bileğinin ters dönmesi nedeniyle sakatlandı. Pecina, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRLA Başkanı Gürol Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye'de ilk kez yapıldığını söyledi.

Ragbi'nin İngiltere, Avustralya, Güney Afrika ve ABD'de çok uzun yıllardır oynanan bir spor olduğuna dikkati çeken Yıldız, müsabakaları kazanan takımların 2025'de Fransa'da oynanacak Avrupa Ragbi Lig ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacağını kaydetti.

Yıldız, Ragbi Lig'in Türkiye'de 2016'dan bu yana oynandığına işaret ederek, sporcuların iyi dereceler elde ettiklerini vurguladı.

Şampiyona, 17 Ekim'de oynanacak üçüncülük ve final maçının ardından sona erecek.