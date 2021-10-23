Red Bull Dawn till heyecanı Kapadokya'da başladı

Zorlu formatıyla daha önce hiç görülmemiş bir bisiklet organizasyonu olan Red Bull Dawn till Dusk heyecanı Kapadokya'da başladı. Dağ bisikleti yarışlarına yeni bir soluk getiren mücadele gün doğumundan gün batımına kadar hem katılımcılara hem de izleyenlere adrenalin dolu bir gün yaşattı.

Eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini kendine aşık eden Kapadokya'da dağ bisikletiseverler, dağ bisikletindeki 3 disiplin, cross-country, downhill ve enduroyu tek yarışta izleme şansına sahip oldu. Bisikletçiler; 4 etap ve toplam 35 kilometre sonunda Aşk Vadisi ve Kızıl Vadi'den geçip Uçhisar Kalesi'ndeki bitiş noktasına ulaşmaya çalışacak. Shimano ve Cyclist Türkiye partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Dawn till Dusk'ta şampiyon 4 etap puanından geçerli olan 3'ünde en yüksek puanı alan katılımcı olacak. Zorlu ve oldukça heyecanlı formatıyla daha önce hiç görülmemiş bir bisiklet organizasyonu olan Red Bull Dawn till Dusk, Kapadokya bölgesinde gün batımı ile birlikte, dünyanın 179 metrelik yükseltisi ile tek doğal gökdeleni olarak da değerlendirilen Uçhisar Kalesi'nde sona erecek. Yarışa katılan yarışmacılar; "Kapadokya parkuru dünyanın başka yerinde görülmeyecek bir parkur. Bu nedenle bütün bisiklet severleri Kapadokya ya davet ediyoruz" dediler.

Red Bull Dawn till Dusk hakkında

Dünyanın en ilginç ve zorlu dağ bisikleti yarış formatlarından biri olan Red Bull Dawn till Dusk, gün doğumundan gün batımına kadar süren bir dağ bisikleti yarışı. Kapadokya'da günün ilk saatlerinde başlayacak etkinlikte sporcular Türkiye'de ilk kez bir dağ bisikleti yarışında üç disiplinde de mücadele edecek. Cross-country, downhill ve enduro disiplinlerinin hepsini içinde barındıran Red Bull Dawn till Dusk'ta bisikletçiler 1 günde 4 etap ve 35 kilometreyi tamamlamaya çalışacak. Sporcuların her etapta elde ettikleri dereceler, o etaba katılan bisikletçi sayısından çıkarılarak etap sonucu elde edilecek. En iyi 3 etap sonucunun değerlendirmeye alınacağı yarışta dereceye girmek için, tüm etaplara katılma zorunluluğu bulunuyor. - NEVŞEHİR