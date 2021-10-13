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Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'na aday oldu - Son Dakika

Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'na aday oldu

13.10.2021 13:09
Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'na aday oldu

Eski milli boksör Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonunun 3 Kasım'da yapılacak olağan seçimi genel kurulunda başkan adayı olduğunu duyurdu.

Eski milli boksör Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonunun 3 Kasım'da yapılacak olağan seçimi genel kurulunda başkan adayı olduğunu duyurdu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, olimpiyat madalyalı eski milli boksörlerin desteğini aldığını açıklayan Aydın, boks camiasının geleceği için göreve talip olduğunu belirtti.

Türk boksunu dünya standartlarına çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Aydın, "Camiamıza en güzel şekilde hizmet edecek, bize fayda sağlayacak ekip arkadaşlarımızla bir oluşum sağladık. Oluşumun yüzde 70'ini eski sporculardan oluşturduk. Bunların içinde önemli akademisyenler de var. İş dünyasında idarecilik vasfı yüksek olan saygın insanlar var. Camiamızın beklentilerini çok iyi biliyoruz. 4 yılda bir seçim sürecinde camiamızı basamak olarak kullananların farkındayız. Bunları camiadan arındırmak için bu oluşumu başlattık." diye konuştu.

Boksa uzun yıllar hizmet ettiklerini aktaran Aydın, "Boks bizim uzmanlık alanımız. O ringde ter dökmemiş, mücadele etmemiş kişilerin bu camianın beklentilerini bilme şansları yok. Biz de beklentileri çok iyi biliyoruz ve bunları karşılayabilecek irademiz tecrübemiz var. Sadece fırsat verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçimde en fazla 300 delegenin oy kullanabileceğini bunun da 246'sının noter huzurundaki kura çekimiyle belirlendiğini vurgulayan Selçuk Aydın, şunları kaydetti:

"En son girişimimizle kura çekimi bakanlığımız sağduyusuyla, bakanlığımızda yapıldı. Yoksa mevcut federasyon başkan vekilinin ofisinde yapılıyordu bu kura çekimi. Bunun da takdirini sizlere bırakıyorum. Seçim sürecinde olmamıza rağmen mevcut federasyon, devlet imkanlarıyla bu süreci yürütüyor. Makamın gücüyle de delegeleri etki altına almaya çalışıyorlar. 300 delegeden 45 destek yazısına ihtiyacımız vardı. 45'in iki katına sahibiz. Camiamız bize gerekli teveccühü göstermiştir. Hakkımızda asılsız iddialar oluşturup camiayı etki altına alıyorlar. Antrenörlere 'Seni milli takıma alacağız, güven oyu ver' gibi böyle baskılar yapılıyor. Biz bu seçimi önce Allah'ın izniyle, sonra kıymetli camiamızı desteğiyle ezici bir üstünlükle kazanacağımıza inanıyoruz. Camiamıza şunu da belirtiyorum, müsterih olun gerekli teveccüh toplanmıştır."

Atagün Yalçınkaya: "Usulsüz, kanunsuz şekilde Eyüp Bey bizleri delege sisteminin dışına attı"

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan eski milli boksör Atagün Yalçınkaya, Selçuk Aydın'a destek verdiğini dile getirdi.

Kendisinin delege olarak belirlenmediğini bunun da federasyonun ana statüsüne aykırı olduğunu ifade eden Yalçınkaya, "Başkan vekili Hasan Kartal Bey'in holding binasında yapılacaktı noterli delege kura çekimi. Bakanlık desteğiyle bunu bakanlığa aldırdık. Eskiden muhalifleri kura yaparak dışarı taşırdılar. Bunların önüne geçebilmek için inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Boksun anayasası olan ana statümüz var. Usulsüz, kanunsuz şekilde Eyüp Bey bizleri delege sisteminin dışına attı. Federasyona başvurumuzu yaptık, düzelmezse tahkime gideceğiz. Konunun ivedilikle düzeltilmesini istiyoruz. Yoksa kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız." şeklinde konuştu.

Mevcut başkan Eyüp Gözgeç'i eleştiren Yalçınkaya, "Kendisine destek vermeyen eleştiren kim olursa olsun milli takımdan uzaklaştırıyor. Onun için son 10 yıldır Avrupa, dünya ve olimpiyatta büyük erkeklerde sıfır çekiyoruz. Milli takım sporcusuna imitasyon malzeme giydiriyorlar. Federasyonun 60 liraya yaptırdığı imitasyon eşofman takımı var. Tamamen naylon kokuyor. Koskoca Boks Federasyonu, bu imitasyonu milli takım sporcularına layık görüyor. Sporcularımıza maddi manevi destek sağlamayan, camiamızı ayrıştıran ötekileştiren zihniyetle bu işin fazla yürüyeceğini düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alan Yakup Kılıç ise federasyonun teknolojiden uzak antrenman sistemlerini sporculara uyguladığını savunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlığımız bu imkanları sunmasına, teşvik etmesine rağmen bizim federasyonumuz bundan tamamen dışarıda. Başka bir sistem yürütüyorlar. İşi bilen insanların bu işe sokulmaması da bu açık bir göstergesi. İşi bilen insanlar geldiğinde gerçek anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Selçuk Aydın başkanımızla bu oluşumu kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızdan, oy kullanacak delegelerden bize destek vermelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda yer alan eski milli boksörlerden Ercüment Aslan da Türkiye'nin boksta yurtdışında hak ettiği değeri bulması için Selçuk Aydın'ı desteklediğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'na aday oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'na aday oldu - Son Dakika
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