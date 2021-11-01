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Şeref Eroğlu: Türk güreşine sahip çıkma zamanı - Son Dakika

Şeref Eroğlu: Türk güreşine sahip çıkma zamanı

01.11.2021 14:33
Şeref Eroğlu: Türk güreşine sahip çıkma zamanı

Eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı.

TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, tek amaçları ata sporuna hizmet etmek olan arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıklarını belirterek, "Sporun lokomotifi güreş camiası 6 Kasım'da yapılacak olan genel kurul öncesinde birbirinden değerli, tek amaçları Ata sporumuza hizmet etmek olan arkadaşlarımla birlikte yola çıktık. Bu yolda öncelikle kendimize, güreş camiamızın dinamiklerini, hizmetkarlarını ve değerli büyüklerini yeniden bir çatı altında toplamayı hedef koyduk. Türk sporunun uluslararası arenadaki madalya avcısı olan ata sporumuz güreşin yeniden geçmişte olduğu gibi başarılarıyla anılması için bu mücadeleye girdik" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda alınan sonuçlara vurgu yapan Eroğlu, "Olimpiyat ve Dünya Şampiyonasında almış olduğumuz bronz madalyalar tabii ki çok kıymetlidir. Ancak, tarih birincileri yazar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tespit ettiği gibi; Türk güreşimiz son dönemlerde belirlenen hedefin altında kalmıştır. İyi niyetle çıktığımız bu yolda güreşin tüm dinamiklerini bir araya getirerek Türk'ün gücünü dünyaya yeniden hissettirmek istiyoruz. Ülkemizi gururla temsil etmiş eski şampiyonlarımızın yeniden eşofmanları giyme, hizmet etme zamanı gelmiştir. Bu konunun altını önemli çiziyoruz; Ata sporumuzun ancak kendi değerleriyle başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu. Burada üzülerek bir konuya dikkat çekmek istiyorum diyen Şeref Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri güreşe olan desteğini hepiniz biliyorsunuz. Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğümüzün de özellikle son 10 yıldaki maddi - manevi destekleri her zaman üst düzeyde. Güreşe, tarihimizde görmediğimiz bütçeler verildi. Ancak bu bütçenin nasıl kullanıldığı, karşılığında alınan başarılar ve gelinen nokta ortada. Halbuki, bu büyük desteğin karşılığında kaynakları verimli ve akılcı kullanarak, güreşimizin geleceğini aydınlatacak yatırımlardan, sporcu ve kulüplere desteğe kadar çok daha üst düzeyde çalışmalar rahatlıkla yapılabilirdi."

Şeref Eroğlı, Türk güreşine sahip çıkma zamanı diyerek, "Türk spor kamuoyunun, güreş severlerinin değişim isteği var. Yeni heyecanlar, yeni yüzler, yeni hedefler ve yeni vizyon isteği var. Değişimden değil, denememekten korkmak lazım. 6 Kasım'da yapılacak olan genel kurulumuzda sadece bir değişim değil, Türk güreşinin yeniden şahlanması için adım atılacak. Bu nedenle oy kullanacak tüm delegenin ata sporumuz güreşin önünü açacaklarına olan inancımız tamdır. Güreşe hizmet eden tüm kulüplere, yöneticilere, il – ilçe müdürlerine teşekkür ediyorum. Türk güreşine emek veren, ter döken, bir tuğla koyan herkesten Allah razı olsun. El ele verip yürek birliği yaparak Türk güreşine sahip çıkma zamanı gelmiştir.  Ata sporumuza hizmet etmek can atan arkadaşlarımla birlikte Türk güreşini yönetmek ve yeniden eski günlerine döndürebilmek için yönetime talibiz.  Zafer inananlarındır. Türk güreşini zaferden zafere taşımak için gecemizi gündüzümüze katıp çok çalışacağımıza söz veriyor, desteğinizi istiyoruz. Hepimizin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

Şeref Eroğlu: Türk güreşine sahip çıkma zamanı
Şeref Eroğlu: Türk güreşine sahip çıkma zamanı

Milli Güreşçi, Şeref Eroğlu, Güreş, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şeref Eroğlu: Türk güreşine sahip çıkma zamanı - Son Dakika Spor


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