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Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği - Son Dakika

Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği

09.10.2021 16:26
Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği

Sivas Belediyesi Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, 12 branşta 24 amatör spor kulübündeki 800 sporcuya spor malzemesi desteğinde bulundu.

Sivas Belediyesi Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, 12 branşta 24 amatör spor kulübündeki 800 sporcuya spor malzemesi desteğinde bulundu.

5-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentte faaliyet gösteren Amatör Spor Kulübü temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle Sivas'ta 12 branşta 24 amatör spor kulübüne eşofman takımı, şort, tişört, malzeme çantası, futbol, hentbol, voleybol, basketbol topu, ayakkabı, yağmurluk gibi ürünler verildi.

Törene Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zeki Ekici, TÜFAD Sivas Bölge Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çimen Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Sivas'taki amatör spor kulüplerinin temsilcileri, sporcular ve spor adamlarıyla çok sayıda davetli katıldı.

"Binlerce sporcu yetiştiriyoruz"

Programda konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gençlere yönelik önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Sporun tabana yayılması noktasında şehrimizde faaliyet gösteren tüm amatör kulüplerimiz başta olmak üzere ve Belediye Spor bünyesinde açtığımız yeni branşları da kapsayacak şekilde Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüzün ortaklığında şehrimizi spor şehri yapmaya, sağlıklı nesiller için gençlerimizi spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Şunu net söylüyorum biz Sivas Belediyesi olarak gençlerimizin emrindeyiz. Gençlerimiz ve eğitim camiamızla birlikte gençlerimizin daha iyi eğitim alması kendilerini daha iyi yetiştirmesi noktasında sizlerin emrinde olduğumuzu yenilemek istiyorum. Spor ve sporcu dostu bir Belediye olmak istiyoruz. Bunun içinde mahallelerimize Gençlik ve Spor tesisleri yapıyoruz. Gençlerimize yönelik çalışmalarımızın odak noktası bu hedeflerle ve bu amaçlarla olmaktadır. Bu amaçla şehrimizin ihtiyaç duyulan bölgelerine öncelik vererek ilk etapta; Fatih, Şeyhşamil ve Alibaba Mahallelerinde yeni Gençlik ve Kültür Merkezleri inşa edeceğiz. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönlendirilmesi amacıyla Belediyespor bünyesindeki farklı branşlar ve her yaz açılan spor okullarında binlerce sporcu yetiştiriyoruz. Tüm bunların yanı sıra şehirdeki amatör spor kulüplerine yeni bir tesis kazandıracağız. Yeni stadyum bölgesinde amatör spor kulüplerinin kullandığı futbol sahalarının bulunduğu alanda, amatör kulüpleri ile istişare ederek onların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte; içerisinde olan soyunma odaları, sosyal tesisleri ve idari binası bulunan yeni bir tesis inşa edeceğiz. Ayrıca spor sahalarını yeniden düzenleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Belediye ile ortak çalışma içerisinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Sivas Belediyesi Karate Spor Kulübü, Türk Savaş Sanatı Sayakon, Geleneksel Türk Okçuluğu sporcuları gösteri sundu. Sivas Yiğido Endro ve Göktürk Motosiklet kulübünün gösterisi ise büyük beğeni topladı.

Nefes kesen gösterilerin ardından 12 branşta 24 amatör spor kulübündeki 800 sporcuya spor malzemelerini Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zeki Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç verdi. - SİVAS

Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği
Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği
Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği
Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği
Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği
Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği
Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği
Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği
Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği
Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği
Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği
Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği
Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği
Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas Belediyesi, Hilmi Bilgin, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivas Belediyesinden 800 sporcuya malzeme desteği - Son Dakika
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