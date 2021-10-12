Sivasspor Antalyaspor maçının biletleri satışta

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL - SİVAS

Süper Lig'in 9. hafta maçında Sivasspor ile Antalyaspor arasında 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu 'ndaki karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

DG Sivasspor 'un Süper Lig'de sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

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