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Son 5 sezonun en kötü Göztepe'si - Son Dakika

Son 5 sezonun en kötü Göztepe'si

05.10.2021 10:48
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Göztepe, sezonun ilk 8 haftasında 5 puan toplayarak son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.

Göztepe, sezonun ilk 8 haftasında 5 puan toplayarak son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna Antalyaspor deplasmanında aldığı 1 puanla başlayan Göztepe, 2. haftada sahasında Yeni Malatyaspor'a yenilmiş, 3. haftada ise deplasmanda Sivasspor'a 2-2 berabere kalmıştı. Alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollar ayrılarak yerine Sırp teknik adam Nestor El Maestro getirilmişti. Yeni teknik direktörüyle Başakşehir karşısında ilk maçına çıkan sarı-kırmızılar, 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1'lik galibiyet alarak taraftarına Altay derbisi öncesin umut aşılamıştı. Ligin 5. haftasında oynanan Altay derbisinde 1-0 öne geçen Göz-Göz üstünlüğünü koruyamayarak derbiden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Derbi mağlubiyetinin ardından Göztepe, iç sahada Hatayspor'a 2-0, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 ve son olarak iç sahada Giresunspor'a 1-0'lık skorlarla kaybetti. Bu sonuçlarla Göztepe ilk 8 hafta sonunda 5 puan toplayarak 18. sırada yer aldı.

En kötü başlangıç

Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonunda ilk 8 haftada 16 puan toplayan Göztepe, o sezon ligi 6. sırada tamamlamıştı. Sarı-kırmızılılar, ilk 8 haftadaki sonuçlarına göre 2018-2019 sezonunda 12 puan, 2019-2020 sezonunda 9 puan, 2020-2021 sezonunda ise 11 puan toplamıştı. Bu sezon yalnızca 5 puan toplayabilen Göz-Göz, son 5 sezondaki en kötü lig başlangıcına imza atmış oldu. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Göztepeli taraftarlar, kadrolarının yetersiz olduğu gerekçesiyle sarı-kırmızılı yönetime hem tribünlerden hem de sosyal medyadan tepki gösterdi. - İZMİR

Son 5 sezonun en kötü Göztepe'si

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son 5 sezonun en kötü Göztepe'si - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son 5 sezonun en kötü Göztepe'si - Son Dakika
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