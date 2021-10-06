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Son dakika: Çınar, spor yatırımlarını inceledi - Son Dakika

Son dakika: Çınar, spor yatırımlarını inceledi

06.10.2021 14:23
Son dakika: Çınar, spor yatırımlarını inceledi

Son dakika gelişmesine göre Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç ile birlikte yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun yanı sıra inşaatı büyük ölçüde tamamlanan ( basketbol, voleybol ve...

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç ile birlikte yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun yanı sıra inşaatı büyük ölçüde tamamlanan ( basketbol, voleybol ve tenis kortuna sahip) yeni spor sahasında incelemelerde bulundu.

Yakınca Mahallesi'nde 'Yakınca Spor Adası' olarak belirlenen 110 dönümlük alanda yapımı devam eden yeni spor tesislerini inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yaşam ve Spor Merkezi ve Kapalı Spor Salonunun yanı sıra yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerimize ek olarak Gençlik Merkezi ve Futbol Sahası gibi yatırımlarımızla, Yakınca'ya da yeni bir spor ve yaşam alanı kurmuş olacağız" dedi.

Yakınca'daki 110 dönümlük alanı dev spor yatırımlarıyla baştan aşağıya modernize ederek, Yeşilyurt'taki yaşam alanlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yaşam ve Spor Merkezi ve Kapalı Spor Salonunun yanı sıra yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleriyle birlikte Gençlik Merkezi ve Futbol Sahası projelerini içerisine alan Yakınca Spor Adasını 7'den 70'e tüm vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Yeşilyurt'un kimliğine değer katacak modern yatırımlara yenilerini eklemeye devam ettiklerini vurgulayan Çınar, hızla gelişen Yeşilyurt'un sosyal ve sportif açıdan daha hareketli bir yapıya kavuşması için 'Spor Tesisleri' projesi çatısı altındaki yatırımlara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Yakınca Spor Adası olarak belirledikleri 110 dönümlük geniş bölgeyi spor yatırımlarıyla daha kaliteli ve nezih bir görüntüye kavuşturacaklarına dikkat çeken Çınar, " Malatya'nın batıya açılan penceresi olan Yeşilyurt'umuzun her alanda kalkınması için başlattığımız hizmet seferberliğimizin boyutunu yeni ve farklı yatırımlarla genişletiyoruz. İlçemizin batı tarafında yer alan ve son dönemlerdeki konutlaşma ve işyerlerinin çoğalmasıyla birlikte hareketli bir yapıya sahip Yakınca'yı gerek Beylerderesi Şehir Parkımız ve Millet Bahçemiz gerekse de yenilenen yolları ve yeşillendirme hizmetlerimizin yanı sıra spor tesislerimizle daha farklı ve daha modern bir kimliğe ulaştırmak için önemli adımlar atıyoruz. Tüm yaşam alanlarımızın olduğu gibi Yakınca'nın da daha güzel ve yaşam standardı yüksek bir mahalle görüntüsüne sahip olmasıyla birlikte burada yaşayan hemşerilerimize konforlu, sağlıklı, temiz ve güzel alanlarda huzur içerisinde hayatını sürdürmesi için çaba sarf ediyoruz " şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un dört bir tarafını yeni nesil spor sahalarıyla donatmaya devam ettiklerini bildiren Çınar, "Sağlıklı ve güzel bir hayatın merkezinde spor ve fiziksel aktiviteler vardır. Sağlıklı bir nesil için sportif etkinliklerimizin ve fiziksel mekanlarımızın sayısını hızla artırmaktayız. Biz gençlerimizi seviyoruz ve onlara yatırımın geleceğe yatırım olduğu düşüncesiyle bu tür yatırımları önemsiyoruz. Seçim döneminde gençlerimize vaat ettiğimiz 25 milyon TL. maliyetli spor tesislerimizin bir çoğunu Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığımız protokol neticesinde gerçeğe dönüştürdük, şu anda yapımları devam eden spor tesislerimizi de kısa zamanda faaliyete sunacağız. İlçemizin farklı bölgelerinde dev spor yatırımlarının yükselmesi bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Her türlü sosyal ve sportif aktivitenin modern ortamlarda yapılmasını sağlayacak açık ve kapalı spor salonları, futbol sahası, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla bölgemizin en büyük spor yatırımı olan Melekbaba Gençlik Merkezimizle birlikte Yakınca'daki 110 dönümlük alanı 'Spor Tesisleri' projemiz çatısı altındaki yeni spor sahalarıyla daha modern ve güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Gençlerimizin bizden en fazla talep ettiği yüzme havuzu isteğini buradaki yarı olimpik yüzme havuzumuzla yerine getirmiş olacağız. Havuzumuzun yan tarafından ise tenis, basketbol ve voleybol gibi sporların yapılacağı modern bir tesisi daha gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kapalı Spor Sahası ve üç farklı sportif branşın yapılacağı Spor Sahamızın olduğu bu geniş alana Gençlik Merkezi ve Futbol Sahası da yapmayı planlıyoruz. 110 dönümlük bu geniş alanı gerek sportif yatırımlarımız gerekse de aydınlatmalar, yürüyüş ve bisiklet yolları gerekse de yeni nesil spor aletleri ve dinlenme alanlarıyla daha modern ve nitelikli bir hüviyete ulaştıracağız. Tüm bu yatırımları ön plana aldığımızda burası tam manasıyla bir spor adasına dönüşmüş olacak. Yapım işleri planlandığı gibi ilerleyen Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu gerek inşaat işleri gerekse de çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarından sonra Yeşilyurt'lu hemşerilerimizin hizmetine sunmak için açıkçası sabırsızlanıyoruz. Yeşilyurt, bu tür yatırımlarla gelişiyor, değişiyor ve her geçen daha da güzelleşiyor. Özelliklede gençlerimize yapılan her yatırım bizi daha fazla mutlu ediyor. İlçemize ne kadar fazla spor tesisi ve sosyal sorumluluk projesi kazandırırsak geleceğimize de o denli güzel yatırımlar emanet etmiş oluruz. Gençlerimizin güzel, sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşaması, hem aile hem de meslek hayatlarında başarılı olabilmeleri için bu tür yatırımların sayısını hızla artıracağız" diye konuştu.

Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç ise, bölgede gerçekleşen tüm hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu. - MALATYA

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: Çınar, spor yatırımlarını inceledi - Son Dakika Spor


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