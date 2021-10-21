Son dakika haber! Vitor Pereira: "Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede değil"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olmadıklarını ifade ederken, önemli olanın şampiyonlukları kovalarken birlikte olmak olduğunu ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe evinde Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Maçtan sonra basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımın ruhu olduğunu ve iyi bir ekip olduklarını ifade ederek, "Bazen iyi oynadığımız bölümler oluyor, bazen düzeltmemiz gereken şeyler oluyor. Bana kimse şunu bir kişi bile diyemez ki bu takım koşmadı, denemedi. Bunu bir kişi bile sorgulayamaz. Biz yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. 3 aydır buradayız ve tecrübeye ihtiyacımız var. Olympiakos son 10 yılda buralarda, tecrübeleri var. Frankfurt'a baktığımızda Bundesliga'da oynuyor ve bu turnuva seviyesinde takımlarla oynuyor. Taktiksel anlamda Süper Lig, Avrupa ligleriyle aynı değil. Yeni bir takım inşa ettiğiniz zaman hatalar yaparsınız. Bu hataları düzeltmemiz gerekiyor. Bugünkü maça baktığımız zaman baskıyı kompakt bir şekilde yapamadık, maçta sürekli kontrataklar oldu. Hatlar arasındaki boşluğu açtık. Hep hızlı oynamak istedik, ilk dakikada gol yedik. Bunu bana sorabilirsiniz, maç buydu. İkinci yarıda daha kompakt oynadık ilk yarıya göre ama tabii ki ilk yarıda istediğimiz baskıyı sergileyemedik. Fakat rakibimiz 2-2'yi buldu. Ben takımdaki istediğim görüntüyü 2-2'den sonra gördüm. Bu kulüpte herhangi birinin Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünüyorsa aynı fikirde değilim. Bu turnuvada maç kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız ama bu turnuva için tecrübemiz yok. Szalai'ye soru sordunuz, 2 maçta 5 gol yediniz diye. Ama Trabzonspor'a karşı 70 dakika 10 kişi oynadık, çok koştuk ve çok çalıştık" dedi.

"Şampiyonlukları kovalamanın en önemli unsuru birlikte olmak"

Sosa, Mesut ve Gustavo'nun çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu söyleyen Pereira, "Futbol 11'e 11 oynanan oyundur. Bazen Trabzon'da olduğu gibi 11'e 10'da oynanır. Sahadaki 11 oyuncunun bütün oyunu çok iyi anlaması gerekiyor. Benim de yapmam gereken bu. Oyunculara bunu aşılamam gerek. Biz baskı yaptığımız zaman nasıl baskı yapmalıyız, nasıl kontratağa çıkmalıyız, topu nasıl tutmalıyız ve tempoyu nasıl belirlemeliyiz diye sahadaki 11 oyuncu ve diğer oyunculara anlatmam gerekiyor. İlk günden beri bunun için çalışıyoruz. Bazen bunu yapıp bazen yapamıyoruz. Bugün sahada baktığımızda çok fazla oyun temposu vardı. Çok koştuk bugün ama iyi anlamda değildi. Bütün takıma bakmamız gerekiyor. Bütün takım yüzünden bu oldu. Trabzon sonrası benim yapmam gereken bu takım ruhunu daha yüksek seviyede tutmalıydım. Hep birlikte çalışıyoruz ama takımla bunu analiz etmem gerekiyor. Bir anda belki çok hızlı oynamaya çalışıyoruz ama bunu iyi yapmıyoruz. Gol atmalıyız diye çok hızlı oynarken bu şekilde oyunu kontrol edemiyoruz. Rakibe baktığımız zaman takımın adına bakarız. Antwerp iyi bir takım. Bu grupta herkesle çekişebilecek takım. Bize benzer seviyede bir takım. Bugün kazanmayı çok isterdim. Biz yarın bu durumu analiz edeceğiz seviyemizi yukarı çıkacağız ve en önemlisi birlikte olmaya devam edeceğiz. Şampiyonluklar kovalamanın en önemli unsuru bu" şeklinde konuştu.

"Oyuncular en iyi günlerinde değildi ama mücadele gösterdiler"

Valencia'nın kaçırdığı penaltı pozisyonuna değinen Portekizli teknik adam, "Penaltıyı tabii ki kendi aramızda konuşuruz. Penaltı atacak iki kişi belirleriz. Birinci opsiyon Valencia, ikincisi Sosa. İlk penaltıyı o attı. O an ne düşündüğünü bilmiyorum ama en iyi şeklin o an o olduğunu düşündü. İkinci penaltıyı farklı attı. Ben sahada olsaydım kendime göre doğru olan kararı verirdim. Futbol bu. Gülmedim, üzüldüm ve kazanmak istiyordum. Gol atmamız gerekiyordu. Bunu yarın kendi aramızda konuşacağız. Ben burada oyuncularıma gidip onlara bağırarak bir şey göstermem, oyuncularımı kötülemem. En iyi günlerinde değillerdi ama mücadele gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Attila Szalai: "Takımımız savaştı"

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Attila Szalai, Antwerp maçıyla ilgili, "Bugünkü sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. 3 puan almak isterdik ama hak ettiğimizi alamadık. Topla tam istediklerimizi yapamadık ama iyi bir maç ortaya çıkardık. Takımımız savaştı. Pazar gün ki maça odaklanmamız gerekiyor. Savunmada problem olduğunu düşünmüyorum. Bazen zor maçlar oynuyoruz. Son oynadığımız 2 maçta da hatalar yaptık ve üst seviye maçlardaki hatalar golle sonuçlanıyor. Düzeltmemiz gereken şeyler var. İleriye bakıyoruz" dedi. - İSTANBUL