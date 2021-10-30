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Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu - Son Dakika

Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu

30.10.2021 10:23
Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu

Son dakika haberi: EDİRNE'de bir kamu bankasına portföy yöneticisi olarak çalışan Serkan Oktay (48), ilerleyen yaşına rağmen Edirne Süper Amatör Ligi'nde kalecilik yapmaya devam ediyor.

EDİRNE'de bir kamu bankasına portföy yöneticisi olarak çalışan Serkan Oktay (48), ilerleyen yaşına rağmen Edirne Süper Amatör Ligi'nde kalecilik yapmaya devam ediyor. 36 yıldır yeşil sahalardan hiç kopmayan ve son olarak transfer olduğu Saraçhane spor'da takımla birlikte maça ilk 11'de çıkan Oktay, "Devam ettiğim sürece futbol oynamak istiyorum. En az 50 yaşına kadar sürdürmek istiyorum" dedi.

Futbola mahalle arasında minyatür kale maçlarla başlayan ve 11 yaşında lisansı çıkan evli ve 1 kız çocuk babası Serkan Oktay, halen amatör liglerde top koşturuyor. Geçtiğimiz günlerde Edirne Süper Amatör Lig takımlarından Saraçhanespor'a transfer olan Oktay, önceki gün ilk maçına çıkarak takımının kalesini korudu. Halen ilk günkü gibi zinde olduğunu, gücünün yettiği kadar yeşil sahalarda olmak istediğini belirten Oktay, genç nesle de mutlaka spordan uzaklaşmamaları tavsiyesinde bulundu. Yaklaşık 36 yıldır sahalarda olduğunu dile getiren Oktay, "1984'te lisansım çıktı. O zamandan beri bilfiil futbolun içerisindeyim. Futboldan hiç kopmadım. Antrenmanlarımı düzenli yapıyorum. Gerek sahada, gerek spor salonunda sürekli çalışıyorum. Aynı zamanda bir kamu bankasında çalışıyorum. İşim sürekli oturarak yapılan bir iş. Bu nedenle bedenimi zinde tutmak için de antrenmanları kaçırmamaya çalışıyorum" dedi.

'ABDULLAH AVCI BANA İKİ GOL ATTI, ELENDİK'36 yılda bir çok takımda forma giydiğini belirten Oktay, "Edirnespor'da 5 yıl oynadım ve takım kaptanlığı yaptım. İlk futbola Pehlivanköyspor'da başladım. Orada minik yıldız a takımındaydım. Kırcasalihspor'da oynarken amatör ligler Türkiye şampiyonasına katıldım. Küçük bir anım var orada. Vefa ile oynarken 2-1 öndeydik. Vefa'da da şu anda Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı oynuyordu. 2 tane gol attı bana ve 3-2 yendiler bizi, onlar çıktı bir üst tura" diye konuştu.Halen zinde olmasını ise düzenli beslenmesine bağlayan Oktay, "Düzenli beslenmeye çalışıyorum. Benim olmazsa olmazım budur. Mesela en son ne zaman baklava yedim hatırlamıyorum. Özellikle çok fazla hamur işi yememeye gayret gösteriyorum. Bu tarz vücuda ağırlık verecek şeylerden kaçınıyorum. Antrenmanlarımı sürekli yapıyorum. Bu şekilde zinde kalmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.'DİJİTAL ÇAĞ, YENİ NESLİ SPORDAN UZAK BIRAKTI'Gücünün yettiği sürece yeşil sahalarda olmak istediğini kaydeden Oktay, "Devam ettiğim sürece futbol oynamak istiyorum. En az 50 yaşına kadar sürdürmek istiyorum. Gençler eskisi gibi değiller. Dijital çağ gençleri biraz sahalardan, mahalle aralarındaki oyunlardan uzaklaştırdı. Mahalle aralarında artık çocukları göremiyorsunuz. Futbol mahalle arasında başlıyor aslında. Japon kale, minyatür kale, tek kale ve sonradan futbol sahalarına geçiyordunuz eskiden. Ama artık dijital çağdayız ve gençler biraz mahalle aralarından, sokaklardan, spordan uzak kaldılar. Spor her yaşta lazım çünkü sizi bir sürü kötü alışkanlıktan uzak tutuyor" ifadelerini kullandı. Takım arkadaşlarıyla iletişiminin de çok iyi olduğunu, onlara ağabeylik yaptığını belirten Oktay, "Takımdaki çocuklarla iletişimim çok iyi. Futbolun içerisinden geldiğim için nasıl anlaşacağımı biliyorum. Ağabeylik, önderlik yapmaya çalışıyorum. Bu geldiğim takımdaki kaleci arkadaşımı çok beğeniyorum mesela. Onun bana katacağı çok şey var, ama benim de ona katacağım çok şey var. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışıyorum onlara" dedi.'TOP OYNAMAYA ÇOK HEVESLİ'

Saraçhanespor Teknik Direktörü Ali Karaaslan da, Oktay'ın futbola çok hevesli olduğunu belirtti. Karaaslan, "Kendisi top oynamaya çok hevesli. Hevesliyse yaşın hiçbir önemi yok. Şu anda da ilk 11'de koydum onu kaleye. Takımımızda ağabeylik yapacak. Kalecilerimizi de çalıştıracak ve ihtiyaç duyduğumuz sürece onu oynatacağız. İyi bir insan olduğunun sondajını yaptık. Sporu seviyor. Sporu seven insandan kötülük gelmez" diye konuştu.

Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu
Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu

Amatör Lig, Futbol, Edirne, Kamu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika: Yılların kalecisi 48 yaşında amatör lig ekibine transfer oldu - Son Dakika Spor


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