Spor Spikeri Alp Özgen: Dün Fenerbahçe'de yüreğini sahaya koyan tek bir oyuncu yoktu
Spor Spikeri Alp Özgen: Dün Fenerbahçe'de yüreğini sahaya koyan tek bir oyuncu yoktu

Spor Spikeri Alp Özgen: Dün Fenerbahçe\'de yüreğini sahaya koyan tek bir oyuncu yoktu
20.02.2026 16:07
Spor Spikeri Alp Özgen, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısında ortaya koyduğu performansı sert sözlerle değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin sahadaki görüntüsünü son yılların en kötü performanslarından biri olarak nitelendiren Özgen, hem oyunculara hem de teknik heyete yönelik çarpıcı eleştirilerde bulundu.

"BU KADAR ARZUSUZ BİR FENERBAHÇE GÖRMEDİM"

Karşılaşmadaki genel tabloyu ağır sözlerle özetleyen Alp Özgen, "Son 6-7 senedir bu kadar etkisiz, arzusuz ve kötü bir Fenerbahçe görmedim" ifadelerini kullandı. Takımın mücadele gücünün son derece düşük olduğunu belirten Özgen, tribünlerin de bu tabloya tepki gösterdiğini söyledi.

"Fenerbahçe taraftarı, takımın mücadele etmemesine kızdı" diyen deneyimli spiker, sahadaki isteksizliğin taraftar nezdinde kabul edilemez olduğunu vurguladı. En dikkat çeken sözlerinden biri ise oyuncuların performansına yönelik oldu: "Dün Fenerbahçe'de yüreğini sahaya koyan tek bir oyuncu yoktu."

TEDESCO'NUN TERCİHLERİ TARTIŞMA YARATTI

Teknik direktör Tedesco'nun tercihlerini de eleştiren Özgen, özellikle ilk 11 seçimlerinin hatalı olduğunu savundu. "Tedesco'nun ilk 11 tercihi ve analizi yanlıştı" diyen Özgen, İsmail Yüksek'in kesilmesine de anlam veremediğini ifade etti.

"İsmail Yüksek, son dönemde Fenerbahçe'nin en istekli, arzulu ve başarılı oyuncusuyken İsmail'i kesmenin hiçbir anlamı yok" sözleriyle teknik heyetin kararlarını sorgulayan Özgen, takımın oyun karakterinin sahaya yansımadığını belirtti.

Tur ihtimaline de değinen spor spikeri, mevcut tabloyla hedeflerin gerçekçi olmadığını savundu: "Fenerbahçe'nin tur hedefi gerçekçi değil, artık mucizelere bağlı." Ayrıca rövanş karşılaşmasına rotasyonlu ya da yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkılmasına kesinlikle karşı olduğunu belirterek, "Rövanş karşılaşmasına yedek kadroyla gitmeyi asla kabul etmiyorum" dedi.

Alp Özgen'in değerlendirmeleri, Fenerbahçe cephesinde hem oyuncu performansları hem de teknik kadro tercihleri açısından ciddi bir sorgulama sürecinin başlayabileceğini gösteriyor.

Nottingham Forest, Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

