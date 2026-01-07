Spor Spikeri Berke Kosova: Finalde Galatasaray\'ı bir adım önde görüyorum

D-Smart Spor spikeri Berke Kosova, Süper Kupa yarı finalinde oynanan Fenerbahçe–Samsunspor karşılaşması üzerinden final senaryolarını masaya yatırdı. Fenerbahçe'nin Musaba hamlesinden Galatasaray'ın eksiklerine, tribün atmosferinden kamuoyundaki algıya kadar birçok başlığı değerlendiren Kosova, Süper Kupa finalinde ibrenin hangi takımdan yana olduğunu net ifadelerle anlattı.

FENERBAHÇE'DE MUSABA DETAYI VE YARI FİNAL DEĞERLENDİRMESİ

Berke Kosova, Fenerbahçe adına yarı finalin en önemli kazanımının Musaba olduğunu vurguladı. Musaba'nın skor katkısı açısından Kerem Aktürkoğlu'ndan daha skorer bir profil çizdiğini belirten Kosova, oyuncuya yönelik eleştirilerin haksız olduğunu söyledi. "Musaba'ya kör kuyulardan gelmiş gibi davranılması yanlış, iyi takımlarda oynamış bir oyuncu" ifadeleriyle futbolcunun tecrübesine dikkat çekti.

Yarı final maçında tribünlerin büyük ölçüde boş olmasını da eleştiren Kosova, bu görüntünün Süper Kupa gibi bir organizasyona yakışmadığını belirtti. Buna karşın final maçlarında tribünlerin yarı yarıya dolu olmasının atmosferi bambaşka bir seviyeye taşıyacağını ve özellikle derbi finalinin futbolseverler için çok daha keyifli olacağını ifade etti.

FİNALDE GALATASARAY'IN AVANTAJI VE OSIMHEN FAKTÖRÜ

Olası Galatasaray–Fenerbahçe finalini değerlendiren Berke Kosova, Galatasaray'ın kadro anlamında Fenerbahçe'ye göre daha az eksiği varmış gibi göründüğünü söyledi. Ancak Osimhen gibi "koca bir takım" etkisi yaratan bir oyuncunun eksikliğinin sarı-kırmızılılar adına önemli bir handikap olduğunu vurguladı.

Kosova'ya göre Galatasaray'ın bu eksikliği telafi edebilmesi için Icardi'nin üst düzey bir performans sergilemesi ve Sane'nin ona güçlü şekilde eşlik etmesi gerekiyor. Aksi takdirde finalin dengesinin değişebileceğini belirten Kosova, Galatasaray'ı yine de finalde bir adım önde gördüğünü dile getirdi.

"GALATASARAY, FINALDE KAZANIRSA NORMAL KARŞILANACAK, FENERBAHÇE KAZANIRSA OLAY OLACAK"

Berke Kosova'nın dikkat çektiği en çarpıcı başlıklardan biri ise finalin kamuoyundaki algısı oldu. Kosova, "Galatasaray finali kazanırsa bu normal karşılanacak, Fenerbahçe kazanırsa olay olacak" ifadeleriyle iki kulüp arasındaki algı farkına dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde bunun hem medyada hem de sokakta çok daha fazla yankı uyandıracağını söyleyen Kosova, bu durumun final maçına ayrı bir psikolojik yük bindirdiğini ifade etti. Süper Kupa finalinin yalnızca saha içi değil, saha dışı etkileriyle de uzun süre konuşulacak bir karşılaşma olacağı görüşünde birleşildi.