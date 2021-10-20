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Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi - Son Dakika

Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi

20.10.2021 10:12
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi bölümleri Spor Bilimleri Derneği tarafından akredite edildi.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi bölümleri Spor Bilimleri Derneği tarafından akredite edildi.

Spor Bilimleri Derneğine bağlı Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi normal öğretim lisans programları 2 yıl süreyle akredite olmaya hak kazandı. Mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi konularında yönlendirici rol oynamak amacıyla süreci takip eden kurul, 2'nci yılın sonunda ara değerlendirme sonucuna göre bu sürenin 3 yıl daha uzatılabilmesinin uygunluğuna karar verdi.

Verilen Eğitimin Kalitesi Tescillendi

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında üniversite bünyesinde verilen eğitimin kalitesinin tescillenmesi açısından akreditasyon süreçlerine büyük önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Yükseköğretim kurumlarının yüksek standartlarını garanti etmeleri ve sürekli geliştirerek kaliteyi artırmaları açısından akredite önemlidir. Biz diğer fakültelerimize olduğu gibi Spor Bilimleri Fakültemize de gereken desteği veriyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda ilgili bölümlerimizin akredite olmasından büyük mutluluk duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gerek donanımlı öğretmenler yetiştirmek gerekse de milli sporcuların yeteneklerini geliştirmek amacıyla kaliteden ödün vermeden eğitimine devam eden Spor Bilimleri Fakültesinin iki bölümünün akredite olmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade eden Dekan Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı: "Fakültemizin eğitim-öğretim niteliğini yükselterek alanında aranan spor insanları yetiştirme vizyonu çerçevesinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi programlarımız akredite edilme başarısı göstermiştir. Bu süreçte desteğini her zaman arkamızda hissettiğimiz üniversite yönetimimiz ile fakülte mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi

Spor Bilimleri Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Lisans, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi - Son Dakika Spor


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