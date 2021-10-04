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Spor Tokat projesi ile geleceğe yatırım - Son Dakika

Spor Tokat projesi ile geleceğe yatırım

04.10.2021 15:03
Spor Tokat projesi ile geleceğe yatırım, System.String[]

Tokat Valisi Ozan Balcı, Spor Tokat projesi ile gelecekteki spor başarılarının tomurcuklarını attıklarını ifade ederek, "Profesyonel anlamda Tokatlı çocuklar güzel başarılara imza atacaklar" dedi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Spor Tokat projesi ile gelecekteki spor başarılarının tomurcuklarını attıklarını ifade ederek, "Profesyonel anlamda Tokatlı çocuklar güzel başarılara imza atacaklar" dedi.

Tokat Valiliği tarafından yaklaşık 3 yıl önce başlatılan Spor Tokat Projesi'nin 2021-2022 sezonu ve amatör spor haftası açılışı törenle yapıldı. Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda düzenlenen törende yapılan konuşmaların ardından Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kentte karateden, jimnastiğe, bokstan basketbola faaliyet gösteren öğrencilerin çalışmalarını izledi. Vali Balcı, Başkan Eroğlu ile potaya basket attı, tenis oynadı. Vali Balcı, Spor Tokat projesi il gelecekteki spor başarılarının tomurcuklarını attıklarını ifade ederek, "İleride kısa vadede, orta vadede, uzun vadede Tokat sporun her alanında bir kültür oluşturacak. Profesyonel anlamda Tokatlı çocuklar güzel başarılara imza atacaklar. Buna canı gönülden inanıyorum. Spor Tokat iki ayaklı. Yani birincisi biz çocukların sadece akademik anlamdaki ilerlemelerini, gelişmelerini değil, aynı zamanda zihinsel ruhsal ve sportif anlamda da gelişmelerini önemsiyoruz. Her alanda destek verdiğimiz gibi spora da destek veriyoruz. Özellikle pandemi sonrası spor çok önemli oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.

Vali Balcı, spor yapmayı sevdiğini ifade ederek, "Yürüyüş yapmayı seviyorum. Ayrıca günlük kültür fizik hareketleri de yapıyorum. Bunu önemsiyorum. Her kişinin yaptığı bir spor dalı var aslında. Ben yürüyüşü tercih ediyorum. Ama hepsini çok seviyorum. Spor yapanları desteklemekten büyük mutluluk duyuyorum. Sportif faaliyetleri izlemekten de çok büyük mutluluk duyuyorum. Çocukların başarılarını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü spor sadece bir boş zaman işi değil. Kültürün bir parçası. Nasıl kitap okumak boş zaman işi değilse bir insanın günde yarım saat de bir saat de olsa vakit ayırıp okuması gereken bir faaliyetse spor da hayatın ayrılmaz bir parçası bence. Dedik ya spor Tokat'ın ana gayelerinden biri tamam spor yapısına katkı sağlıyoruz. Spor kültürünün oluşmasına katkı sağlıyoruz ama her çocuk bir spor dalıyla uğraşmalı ya da bir spor dalını sevmeli. Yani izlemeli. Hoşça vakit geçirmeli" diye konuştu

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise "Spor Tokat" projesinin Türkiye'ye örnek olacağını ifade ederek, "İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Spor Tokat çok daha belki güzel işlere de imza atacaktır. Ben bu anlamda değerli valimize teşekkür ediyorum. Biz de belediye olarak Spor Tokat'ın bir bileşeni, bir paydaşı olarak desteklerimizi esirgemiyoruz. Spor Tokat projesinde biz de Tokat Belediyesi olarak yerimizi aldık. Burada derdimiz, amacımız, gayretimiz bir defa daha güçlü bireyler oluşturmak. İlimde, bilimde, fende iyi evlatlar yetişirken bu evlatlarımızın sporda da zeki olmaları çok önemli ve evlatlarımız, gençlerimiz bu anlamda sporla da birlikte, beraberce yoğruluyorlar. Bu önemli. İkincisi altyapılarını artık hazırlamış bir şehiriz. Gerek bireysel spor alanında gerekse takım alanında Tokat spor alanında çok önemli bir noktaya geliyor" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Spor Tokat projesi ile geleceğe yatırım
Spor Tokat projesi ile geleceğe yatırım
Spor Tokat projesi ile geleceğe yatırım
Spor Tokat projesi ile geleceğe yatırım
Spor Tokat projesi ile geleceğe yatırım

Gaziosmanpaşa, Eyüp Eroğlu, Balcı, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Tokat projesi ile geleceğe yatırım - Son Dakika Spor


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