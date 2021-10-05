Spor Toto Şampiyonlar Kupası Vakıfbank'ın

SALON: TVF Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Ebru KayaVAKIFBANK: Kübra, Cansu, Guimares, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ayça (L), Meryem, Buket, TuğbaECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Hande, Merve, Boskovic, Adams, Beyza, Simge (L), Fatma, Saliha, Heyrman, ElifSETLER: 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)
SÜRE: 87 dakika (29,30,28)
2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Kaynak: DHA
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