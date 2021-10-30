Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

6. dakikada Beşiktaş'ın kaptırdığı topla hızlı çıkan Hatayspor'da Diouf'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ayoub El Kaabi'nin şutunda top önce kaleciden döndü. Daha sonra meşin yuvarlak El Kaabi'ye çarparak kaleye yöneldi. Boş kaleye doğru giden topu Lobjanidze tamamladı. 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında A. Hatayspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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